Гололед, мокрый снег и сильный ветер: МЧС обратилось к волгоградцам с предупреждением

В Волгоградской области до конца суток 9 января, а также ночью и утром 10-го ожидается комплекс неблагоприятных погодных условий, которые могут привести к авариям на дорогах и травмам для пешеходов.

- Ожидается комплекс метеорологических явлений: гололед, сложное гололедно-изморозевое отложение, налипание мокрого снега на проводах и деревьях в сочетании с сильным ветром 15-20 м/с, - сообщили в ГУ МЧС России по региону.

В этой связи жителей региона просят быть внимательными на дорогах, так как при гололеде сильно увеличивается тормозной путь. Пешеходам советуют передвигаться осторожно, не спеша и переходить проезжую часть только по пешеходному переходу.





