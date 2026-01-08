В 2025 году волгоградские спортсмены на российской и международной аренах занимали призовые места, а в городе-герое состоялся ряд крупных спортивных событий. ИА «Высота 102» подвело итоги года: рассказываем о главных достижениях наших спортсменов и о значимых мероприятиях на территории региона.

В Волгограде в 2025 году прошёл уже третий товарищеский матч национальной сборной России за последние два с небольшим года. Напомним, ранее наша национальная команда на «Волгоград Арене» победила сборные Кубы и Сирии – 8:0 и 4:0 соответственно. В 2025 году подопечные Валерия Карпина встретились с более серьёзным соперником и участником предстоящего чемпионата мира – сборной Ирана.

Матч завершился со счетом 2:1 в пользу сборной России. На трибунах «Волгоград Арены» наблюдался настоящий ажиотаж – за международной встречей наблюдали 42387 болельщиков, что стало рекордным показателем посещаемости стадиона с 2018 года.

В конце года в «Роторе» произошли кадровые перестановки. Дениса Бояринцева сменил 51-летний специалист Дмитрий Парфёнов. Отметим, Бояринцев возглавлял «Ротор» с мая 2024 года. Под его руководством команда вернулась в Первую лигу и в прошлом сезоне заняла девятое место. В первенстве 2025/26 Бояринцев оставил «Ротор» на седьмой позиции. Перед клубом стоит задача-минимум – попадание в стыковые матчи и борьба за выход в РПЛ уже в этом сезоне, который возобновится весной.

Серебряные медали ватерпольного «Спартака» в чемпионате и Кубке России

По итогам сезона 2024/25 «Спартак-Волгоград» дошёл до финала чемпионата и Кубка страны. В плей-офф Суперлиги красно-белые по итогам серий оказались сильнее подмосковного клуба «Штурм-2002» (2:0) и астраханского «Динамо» (3:1). В финале подопечные Владимира Карабутова с общим счётом 0:3 уступили принципиальным соперникам из казанского «КОС-Синтеза». Команда из Татарстана обыграла «Спартак» также в финале домашнего Кубка России со счётом 13:6 и в октябре в рамках Суперкубка в Москве (10:9).

В нынешнем сезоне спартаковцы идут на третьем месте в чемпионате России. Как отметил Владимир Карабутов в интервью ИА «Высота 102», перед красно-белыми традиционно стоят высокие задачи в турнирах на внутренней арене.





Чемпионство «Ротора» в Высшей лиге по регби-7

В апреле в Казани волгоградский «Ротор» на старте сезона 2025 года выиграл пять матчей по итогам первого этапа и впервые в истории стал победителем тура Высшей лиги. По итогам следующих двух этапов наши регбисты заняли вторые места. Заключительный тур прошёл в сентябре на волгоградском стадионе «Олимпия». Подопечные Георгия Веливанова в родных стенах по ходу группового этапа обыграли сборную Самарской области (46:0), «Университет» (31:0), «Сибирь» (17:10) и «Балтийский шторм-2» (12:7).

В полуфинале этапа «Ротор» победил молодежную сборную Татарстана со счётом 38:7. Эта виктория позволила волгоградскому клубу стать недосягаемым для соперников в общем турнирном зачёте и тем самым досрочно выиграть турнир. В финале домашнего тура «Ротор», к этому времени уже ставший обладателем золотых медалей, уступил «Нарвской заставе» со счетом 7:10. По окончании игры волгоградским регбистам, впервые в истории ставшим чемпионом Высшей лиги, вручили чемпионский кубок и заслуженные золотые награды.

Международный гандбольный турнир с участием женских сборных России и Беларуси

В апреле на «Динамо Арене» прошёл международный товарищеский гандбольный турнир среди женских сборных «Кубок Победы». Национальная команда России под руководством известной в прошлом волгоградской гандболистки Людмилы Бодниевой стала победителем домашних соревнований. Главная сборная России обыграла своих соотечественниц из молодёжной сборной (35:25), которую возглавляет еще одна именитая волгоградская гандболистка Ольга Акопян, а в центральном противостоянии турнира россиянки одолели соперниц из Беларуси (29:21) и выиграли трофей.

Бронза Армана Адамяна на чемпионате мира по дзюдо в Венгрии

В столице Венгрии Будапеште в июне воспитанник волгоградской школы дзюдо Арман Адамян завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 100 кг. Адамян в составе сборной России, которая выступала на турнире под флагом Международной федерации дзюдо, дошёл до полуфинала. На этой стадии он в дополнительное время уступил своему соотечественнику и чемпиону Европы Матвею Каниковскому, который в итоге и стал чемпионом мира.

Адамян, потерпев неудачу, отправился в малый финал, где победил оппонента из ОАЭ Джафара Костоева. Этот успех позволил россиянину подняться на третью ступень пьедестала почёта и добавить бронзу к золоту чемпионата мира, которое Арман завоевал ранее, в 2023 году.

Суперкубок России по гандболу среди мужских команд

В августе Волгоград принял матч за Суперкубок России по гандболу между двумя лучшими клубами страны по итогам сезона 2024/25 – московским ЦСКА и «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Для волгоградских болельщиков дополнительный интерес к матчу придавал факт участия нескольких воспитанников местного гандбола в противостоянии за первый трофей сезона 2025/26. Со счётом 35:27 в захватывающей встрече успех праздновал ЦСКА.

Победа Виктории Дудаковой на чемпионате мира по панкратиону

В 2025 году Виктория Дудакова была исключена из международной организации по смешанным единоборствам UFC, в которой она состояла с 2022 года. Но волгоградская спортсменка после неудачного периода в своей карьере проявила себя в панкратионе. В мае Дудакова стала чемпионкой России в этом виде спорта, а в октябре Виктория завоевала золото мирового форума в Сербии. В международном турнире приняли участие представители 20 стран из Европы, Азии, Северной Америки и Африки. Дудакова триумфально выступила в весовой категории до 57 кг.

В финале подопечной Гасанали Гасаналиева противостояла оппонентка из Франции. Волгоградская спортсменка завершила первый раунд в свою пользу, а во втором раунде удушающим приёмом выиграла досрочно и в итоге стала чемпионкой мира по панкратиону.

Волгоград впервые принял чемпионат России по сквошу

В ноябре Волгоград стал местом проведения чемпионата России по сквошу. Город-герой в первый раз принял турнир столь крупного уровня. Яркая церемония открытия состоялась на «Волгоград Арене», а сами матчи прошли на «Арене Теннис». Почти 40 участников из 18 субъектов РФ разыграли медали в мужской и женской частях сетки. Также отметим, что в родном городе выступили и дебютировали на чемпионате России Анастасия Могилевская и Родион Дубенский – дети известных в прошлом футболистов «Ротора».

Организация чемпионата России по сквошу была признана успешной. Это подтверждает тот факт, что Волгограду доверили проведение чемпионата РФ в этой дисциплине в 2026 году. На этот раз с 15 по 20 апреля на кортах «Арены Теннис» сразятся команды из разных регионов нашей страны, а в октябре в городе-герое пройдет первенство страны среди юношей и девушек до 17 лет.

ИА «Высота 102» поздравляет волгоградских спортсменов со значимыми достижениями в их карьере и желает представителям командных и индивидуальных видов спорта новых и ярких побед в 2026 году. Иван Тюгаев