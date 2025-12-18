Чем живет волгоградское водное поло: интервью с руководителями «Спартака»



В 2025 году мужская ватерпольная команда «Спартак-Волгоград» дошла до финалов чемпионата России и Кубка страны. Также Волгоград представлен в Суперлиге и женским «Спартаком», в котором произошло омоложение состава за счет пополнения местными воспитанницами. В то же время в регионе растет достойная смена игрокам главных команд: юношеские сборные по водному поло завоевали серебряные медали на первенстве России в двух возрастных категориях, есть успехи и у наших пловцов, которые стали призерами на крупных Всероссийских соревнованиях. О достижениях волгоградских команд и спортсменов в 2025 году и ближайших задачах в интервью ИА «Высота 102» рассказали генеральный директор «СШОР по водным видам спорта «Спартак-Волгоград» Александр Уваров, главный тренер мужского ватерпольного клуба «Спартак» Владимир Карабутов и наставник женской команды «Спартак» и президент областной федерации водного поло Александр Гайдуков.



В финалах чемпионата и Кубка РФ красно-белые уступили своему принципиальному сопернику – «КОС-Синтезу» из Казани. Итог сезона специалисты оценили положительно.

– Выход в финал двух крупных отечественных турниров является для нас серьёзным достижением в текущих условиях. Ватерполисты главной команды высоко держат марку. Конечно, мы привыкли к первым местам. Но у нас еще все впереди, будем работать, – отметил Александр Уваров.

«Мы выложились по максимуму, чтобы стать чемпионами и обладателями Кубка России. Несмотря на то, что нам в итоге не удалось завоевать золото, мы показали достойный результат и завоевали серебряные медали», – Владимир Карабутов.

Водное поло в 2025 году стало первым командным видом спорта, в котором национальные сборные России после отстранения были допущены к участию в официальных турнирах. Таким образом, сборная России имеет шансы пройти отбор на Олимпиаду в 2028 году в американском Лос-Анджелесе. Совсем недавно игроки мужского «Спартака» были приглашены на учебно-тренировочный сбор нашей команды.

– Пять игроков и лидеров мужского «Спартака» вызваны в национальную сборную России – это вратарь Пётр Федотов, подвижные нападающие – Тимур Шайхутдинов, Роман Усов, Максим Шулев и Константин Шейкин. Среди кандидатов в национальную команду есть наш защитник Артём Жабкин. Кроме того, в юношескую сборную России до 19 лет входит один воспитанник «Спартака», а в сборную до 17 лет – сразу четыре представителя нашей спортшколы. Майя Зеленова из женского «Спартака» также является игроком юниорской сборной, – рассказал Александр Уваров.

Владимир Карабутов отмечает, что подготовка игроков для национальной сборной является одним из приоритетных направлений в работе волгоградского клуба:

– Очень важно, что сборная России допущена до международных соревнований. Помимо традиционной задачи выиграть внутренние турниры перед «Спартаком» стоит главная цель – подготовить игроков для сборной России и тем самым помочь национальной команде выйти на Олимпийские игры и завоевать там медали. Отсутствие наших команд на международной арене на протяжении последних нескольких лет было серьёзной проблемой. Поэтому сейчас приходится все начинать практически с нуля. Насколько я знаю, в данный момент есть предварительные договорённости о проведении товарищеских матчей сборной России с Венгрией и Сербией в 2026 году. Будет очень тяжело в противостоянии с соперниками из других стран, но уверен, что ватерпольное сообщество справится со всеми возникшими трудностями.

«Любой клуб готов помочь национальной сборной при подготовке и проведении тренировок нашей сборной. Мы в «Спартаке» в то же время не забываем и о необходимости добывать результат на внутренних турнирах».





В текущем розыгрыше Суперлиги «Спартак» занимает третье место. Задачи красно-белых амбициозные: минимум – попадание в тройку призеров по итогам сезона.

– Цели «Спартака» остаются неизменными на протяжении 30 лет – это завоевание медалей в чемпионате и Кубке России. Конкуренция в мужском чемпионате выросла за последнее время. Подтянулись астраханское «Динамо», «Балтика» из Санкт-Петербурга и московский «Восток». Плюс, конечно, «Синтез». Это главные соперники «Спартака» в борьбе за чемпионство. Сейчас у нас не все получается в плане качества игры. Присутствует определенная нестабильность в действиях команды. Но отмечу, что «Балтика» и «Динамо» играют сейчас с перепадами. Единственный, кто выделяется из этой группы команд – «Синтез». Казанцы демонстрируют стабильный результат. Рассчитываем, что наша команда по ходу регулярного сезона Суперлиги наберёт форму и подойдёт на пике готовности к плей-офф . У нас опытный и сыгранный состав, поэтому постепенно прибавим в плане результатов, – уверен наставник красно-белых.

Владимир Карабутов напоминает о традициях, которые отличают «Спартак» от других команд.

«Нашими игроками постоянно интересуются другие команды. Но при рассмотрении поступающих предложений ватерполисты смотрят не только на финансовую составляющую. Для спортсмена имеет значение атмосфера в его нынешнем коллективе».

– Не каждый даже сильный игрок при переходе в другую команду может продолжить выступать на таком же высоком уровне. Кроме того, важный фактор - поддержка болельщиков Мы выступаем и ради них тоже. В Волгограде большие традиции в водном поло. Тысячи волгоградцев болели и болеют за «Спартак». На собрании перед каждым сезоном мы постоянно говорим, что наша команда не имеет право подвести ветеранов клуба. Легенды волгоградского водного поло отдали команде все лучшее, что у них было. Они держали на плаву клуб. Поэтому мы не можем опускать заданную планку. За нами стоит великая история команды, которую многие поколения игроков поддерживали и добывались высоких результатов, – рассуждает Карабутов.

Наставник волгоградского коллектива подчеркивает: доверие местным воспитанникам и доведение их до уровня главной команды – одна из ключевых целей клуба:

– В данный момент мы ориентируемся на свою детско-юношескую спортивную школу. Привлекаем к основному составу двух игроков 2009 года рождения - Сергея Малахова и Ивана Сергеева. Конечно, они пока не готовы давать результат в полном объеме. Но отношение к работе у них очень хорошее, огромное желание проявить себя. Ребята хотят играть за «Спартак» и завоевывать медали в родном клубе. А наши опытные ватерполисты поддерживают молодежь.

«В «Спартаке» всегда сохранялась традиция преемственности поколений. Так было и будет всегда. Если у меня возникнет выбор взять талантливого юношу из нашей спортшколы или опытного игрока из «Синтеза», я выберу воспитанника «Спартака». Это очень важно - доверять своим спортсменам».

– Со мной в тренерском штабе команды работает Николай Козлов – опытнейший тренер и известный в прошлом игрок. В «Спартаке» заслуженные и опытные специалисты, которые могут помочь раскрыться талантливой молодежи. У нас очень хороший контакт с командой. Если есть недопонимания в тренировочном процессе, мы стараемся быстро эти моменты разобрать. В коллективе хорошая атмосфера. Поддержка друг друга – это то, что выделяет наш клуб на фоне других команд, – уверен Владимир Карабутов.





Женский «Спартак» под руководством Александра Гайдукова занимает сегодня восьмое место в Суперлиге. В коллективе проходит процесс обновления – к основе в большом количестве подходят перспективные воспитанницы волгоградской школы.

– В первую команду попали ватерполистки, которые прошли еще самый первый набор в спортшколу несколько лет назад - Евгения Суханова, Патриссия Юссеф, Вероника Капитонова, Эвелина Хасполадова, Майя Зеленова, Полина Петрова, Карина Кагальницкова. Для того чтобы вырастить игрока с самого маленького возраста до главной команды, надо от шести до восьми лет. По среднему возрасту мы занимаем предпоследнее место во всей Суперлиге, – рассказывает Александр Гайдуков.

В 2025 году сборные Волгоградской области, сформированные на базе «Спартака», дважды дошли до пьедестала почёта на крупных отечественных соревнованиях.

– В первенстве России сразу в двух возрастных категориях (юноши до 15 и 16 лет) наши ребята стали вторыми. На Всероссийских соревнованиях «Золотой мяч» волгоградская команда до 14 лет завоевала бронзовые медали. Это весьма достойные результаты на юношеском уровне, – считает Александр Уваров.

В «СШОР по водным видам спорта «Спартак-Волгоград» входит и отделение плавания. Представители учреждения в этом виде спорта в 2025 году также завоевали награды на крупных стартах.