Дебют в родных стенах: в Волгограде определились победители чемпионата РФ по сквошу

Крупнейший национальный турнир по сквошу впервые прошёл в Волгограде – чемпионат России 23 ноября завершился на «Арене-Теннис».
Напомним, яркая церемония открытия соревнований, в которых приняли участие почти 40 спортсменов из 18 субъектов нашей страны, состоялась 19 ноября. А уже на следующий день прошли первые игры в рамках квалификации. Далее спортсменам предстояло выступить в плей-офф.
Помимо соревновательной части, для всех участников была подготовлена экскурсионная программа. 22 ноября региональные делегации посетили Мамаев курган и возложили цветы к Вечному огню в Зале Воинской славы.
Несмотря на то, что сквош только набирает популярность в Волгограде, встречи за медали собрали большое количество зрителей, среди которых были родные и близкие участников, тренеры, а также сквошисты, не добравшиеся до решающих стадий, но решившие поддержать своих коллег в последний день. Отметим, во время игр профессиональных спортсменов попробовали свои силы в фиджитал-сквоше ветераны СВО.
Третье место среди женщин заняла Анастасия Волкова, в трёх геймах переигравшая 16-летнюю Киру Перову, которая, несмотря на свой юный возраст, лидирует в национальном рейтинге (11:7; 11:4; 11:6).
В финале встретились Екатерина Марусан и победительница первенства страны 2025 года Анна Мусихина. Здесь также все решилось в трёх геймах. Марусан выиграла (11:9; 11:6; 12:10) и стала трёхкратной чемпионкой России. К слову, Екатерина является опытной спортсменкой, побеждавшей на национальном чемпионате еще в 2013 году.
Марусан поделилась своими впечатлениями от решающей встречи.
В мужской сетке в матче за бронзу, в котором встретились перспективные юниоры, Матвей Ячменьков переиграл Максима Тыщенко - 3:0 (11:4; 11:9; 11:7).
В финале 18-летний Алексей Маслов взял реванш за поражение в прошлогодней игре за чемпионство у Макара Есина - 3:1 (11:9; 9:11; 11:6; 11:7). Маслов впервые стал чемпионом России.
Волгоград на домашнем чемпионате России был представлен детьми известных в прошлом футболистов «Ротора» и продолжателями семейных спортивных династий Родионом Дубенским и Анастасией Могилевской. Наши сквошисты до решающих стадий не добрались, но при этом получили ценный опыт игры на крупном турнире. В интервью сайту V102.RU Родион и Анастасия поделились эмоциями от выступления в родном городе.
Родион Дубенский занимается сквошем меньше года, но уже имеет первые успехи в этом виде спорта.
Анастасия Могилевская, в октябре ставшая бронзовым призёром чемпионата ЮФО, впервые выступила на турнире столь высокого уровня.
Фото: Геннадий Гуляев V102.RU и Федерация сквоша Волгоградской области vk.com