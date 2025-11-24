Дебют в родных стенах: в Волгограде определились победители чемпионата РФ по сквошу





Крупнейший национальный турнир по сквошу впервые прошёл в Волгограде – чемпионат России 23 ноября завершился на «Арене-Теннис».

Напомним, яркая церемония открытия соревнований, в которых приняли участие почти 40 спортсменов из 18 субъектов нашей страны, состоялась 19 ноября. А уже на следующий день прошли первые игры в рамках квалификации. Далее спортсменам предстояло выступить в плей-офф.





Помимо соревновательной части, для всех участников была подготовлена экскурсионная программа. 22 ноября региональные делегации посетили Мамаев курган и возложили цветы к Вечному огню в Зале Воинской славы.





Несмотря на то, что сквош только набирает популярность в Волгограде, встречи за медали собрали большое количество зрителей, среди которых были родные и близкие участников, тренеры, а также сквошисты, не добравшиеся до решающих стадий, но решившие поддержать своих коллег в последний день. Отметим, во время игр профессиональных спортсменов попробовали свои силы в фиджитал-сквоше ветераны СВО.

Третье место среди женщин заняла Анастасия Волкова, в трёх геймах переигравшая 16-летнюю Киру Перову, которая, несмотря на свой юный возраст, лидирует в национальном рейтинге (11:7; 11:4; 11:6).





В финале встретились Екатерина Марусан и победительница первенства страны 2025 года Анна Мусихина. Здесь также все решилось в трёх геймах. Марусан выиграла (11:9; 11:6; 12:10) и стала трёхкратной чемпионкой России. К слову, Екатерина является опытной спортсменкой, побеждавшей на национальном чемпионате еще в 2013 году.

Марусан поделилась своими впечатлениями от решающей встречи.

- Перед каждым финалом волнуюсь - может, сегодня не задастся или у соперника все будет хорошо, но стараешься попасть на корд, войти в это игровое состояние. Зрители, камеры. Очень страшно, но надо не отвлекаться и делать свою работу, которую выполняешь каждый день. Отмечу, что в России очень сильные спортсмены. Все закаленные духом, со стойким характером. Я верю в российский спорт. И, если сквош будет развиваться активно, и станут приходить больше юниоров, то у нас имеются очень хорошие перспективы в сквоше, и мы будем выступать на мировой арене очень достойно, - сказала титулованная спортсменка.





В мужской сетке в матче за бронзу, в котором встретились перспективные юниоры, Матвей Ячменьков переиграл Максима Тыщенко - 3:0 (11:4; 11:9; 11:7).





В финале 18-летний Алексей Маслов взял реванш за поражение в прошлогодней игре за чемпионство у Макара Есина - 3:1 (11:9; 9:11; 11:6; 11:7). Маслов впервые стал чемпионом России.

- Это достижение стало возможным благодаря невероятному труду и поддержке моих близких людей, тренера Николая Речицкого и моих родителей. Отдельно благодарю всю свою команду, которая помогла подготовиться на нужном уровне. Фантастические эмоции меня сейчас переполняют, потому что завоевал своё первое чемпионство. Надеюсь, дальше - больше, - не скрывал радости Алексей.





Волгоград на домашнем чемпионате России был представлен детьми известных в прошлом футболистов «Ротора» и продолжателями семейных спортивных династий Родионом Дубенским и Анастасией Могилевской. Наши сквошисты до решающих стадий не добрались, но при этом получили ценный опыт игры на крупном турнире. В интервью сайту V102.RU Родион и Анастасия поделились эмоциями от выступления в родном городе.





Родион Дубенский занимается сквошем меньше года, но уже имеет первые успехи в этом виде спорта.

- На чемпионате России почувствовал прогресс в игре по сравнению с прошлыми турнирами. Здесь сильные соперники. Я показал себя на максимуме. Конечно, выступление дома - это особенные эмоции. Сильно поддерживали родители и друзья. Для меня играть в Волгограде проще, потому что меньше давления. В сквош пришёл благодаря отцу, который рассказал про новые корты в нашем городе. Я позанимался сквошем и мне понравилось. По дальнейшим планам в спортивной карьере далеко не загадываю. Буду только больше тренироваться и стараться продвигаться в своём уровне, - рассказал собеседник информагенства.





Анастасия Могилевская, в октябре ставшая бронзовым призёром чемпионата ЮФО, впервые выступила на турнире столь высокого уровня.

- В целом я выросла в плане игры. И моя техника стала лучше благодаря тренировкам со специалистом из другого города. Но в Волгограде сквош пока не так сильно развит, поэтому на чемпионате России тяжело выступать участникам из нашего города. Мне понравился этот опыт, много соперников из разных регионов. Приятно, когда на наши корты приезжают профессионалы. Я рассчитывала сразиться с краснодарскими оппонентками, потому что наше противостояние идет еще с чемпионата ЮФО. Хотелось взять реванш у них. На следующем чемпионате ЮФО поборемся снова. Отмечу высокую организацию чемпионата России. Для меня оказалось неожиданностью, что пригласили поучаствовать в жеребьёвке во время церемонии открытия. В ближайшее время планирую выступать на региональных соревнованиях. И хочется впервые съездить на турнир в другом городе, - рассказала Анастасия.















