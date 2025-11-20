«Живой» гимн, танцы и жеребьёвка: в Волгограде прошла церемония открытия чемпионата РФ по сквошу





Накануне, 19 ноября, в микст-зоне «Волгоград Арены» прошла торжественная церемония открытия чемпионата России по сквошу. Город-герой принимает соревнования столь высокого уровня впервые.





Национальный турнир на «Арене-Теннис» станет самым массовым по количеству регионов-участников за всю историю - спортсмены из 18 субъектов нашей страны сразятся за медали в мужской и женской части сетки. На чемпионате страны выступят 21 мужчина и 18 представительниц прекрасного пола.





Спортсмены, приехавшие в Волгоград, прошли предварительный отбор по итогам региональных чемпионатов и первенств федеральных округов. К слову, местные болельщики могут поддержать на турнире волгоградских сквошистов, детей известных в прошлом футболистов «Ротора» Захара Дубенского и Павла Могилевского - Родиона Дубенского и бронзового призёра чемпионата ЮФО, который в октябре прошёл в Волгограде, Анастасию Могилевскую.

В ходе церемонии открытия с приветственным словом к сквошистам обратились временно осуществляющий полномочия председателя комитета физической культуры и спорта Волгоградской области Михаил Чернов, президент Федерации сквоша России Артём Буслаев и олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Алексей Петров.

Гостям мероприятия напомнили, что чемпионат России проходит у подножия Мамаева кургана в год празднования 80-летия Великой Победы, а церемония открытия состоялась в 83-ю годовщину начала контрнаступления под Сталинградом.





Кстати, в 2028 году сквош впервые будет представлен в олимпийской программе Игр в американском Лос-Анджелесе. Алексей Петров в связи с этим от имени олимпийцев выразил поддержку и пожелал удачи спортсменам.





Сквошисты - участники чемпионата России были представлены публике через яркую презентацию с выходом в зал под аплодисменты спортсменов и зрителей. Кроме того, на сцене с патриотическим музыкальным номером выступили юные представительницы спортивно-танцевального клуба.





После живого исполнения национального гимна прошла жеребьёвка, по итогам которой участники в мужской и женской части соревнований узнали своих первых соперников.





Отметим, сегодня, 20 ноября, на кортах «Арены-Теннис», находящейся на территории «Волгоград Арены», стартует квалификационный этап чемпионата России. Затем пройдут игры плей-офф. А определятся победители и призёры по результатам финальных встреч 23 ноября.





Справка. Сквош – это игра с ракетками и мячом в закрытом помещении на корте. Участникам нужно ударить в стену мячом с такой силой и точностью, чтобы соперник не успел среагировать своей атакой.

















































Иван Тюгаев