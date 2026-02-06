В Волгограде планируют реконструкцию на трамвайных маршрутах №№3 и 4





В Волгограде планируют обновить инфраструктуру на трамвайных маршрутах №№3 и 4. Как сообщает ИА «Высота 102», 6 февраля АО «ЭлектроТранспортПлюс» объявило на сайте госзакупок информацию о проведении конкурса по отбору подрядной организации, которая спроектирует реконструкцию системы энергоснабжения на этих маршрутах.

В частности, победитель конкурса должен будет провести инженерные изыскания, подготовить проектно-сметную и рабочую документацию в целях реконструкция системы энергоснабжения) в составе ТП-6, ТП-14, кабельных и воздушных линий не менее 8,652 км.) линии трамвая Волгограда в границах ост. «Обувная Фабрика» – ул. КИМ и ост. «Обувная Фабрика» – «Детский центр».

Начальная, она же максимальная цена договора – 17 205 043 рублей. Согласно федеральному закону о госзакупках, победителем окажется тот потенциальный подрядчик, который предложит свои услуги по минимальной цене.

Ранее, напомним, в Волгограде полностью обновили два участка трамвайных путей и сопутствующей инфраструктуры в границах от Детского центра в Центральном районе до трамвайного депо на Ангарском.