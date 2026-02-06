Главное

12 лет за гибель 7 пассажиров: водитель автобуса «Волгоград-Астрахань» выслушал приговор Нет денег на содержание: «Почта России» продаст круглый зал Главпочтамта с Лениным Замминистра Стасишин открыл новую дорогу на юге Волгограда «Сверху» дали «зелёный свет»: волгоградцы рассказали о нежелании проверяющих приглушить снегогенераторы на Горной поляне В Александро-Невском соборе Крещение встретили сотни волгоградцев: фото

«Думали, режутся зубки»: страшный диагноз поставили врачи 10-месячному малышу из Волгограда

Как в Волгограде открывали дорогу к «Долине» и над чем пошутил замминистра Стасишин

«Хочется счастья. Долгожданного и желанного»: как сложилась судьба знаменитого оператора, снявшего хронику Сталинградской битвы

 В ГД предложили ввести «адаптивный режим труда» для работников-интеллектуалов
В Государственную думу внесли законопроект, предусматривающий «адаптивный режим» вместо больничного для сотрудников организаций. Как сообщает ИА «СарИнформ», разработчики инициативы предлагают сохранять зарплату за россиянами, временно по состоянию здоровья не...
 Поддержка участников СВО остается приоритетной в повестке Госдумы
Поддержка участников специальной военной операции и их родственников остается приоритетной в повестке Госдумы. Об этом высказался председатель парламента Вячеслав Володин.  – Поддержка участников СВО и их близких остается ключевым...
МЧС опубликовало видео горящего дома на севере Волгограда

В Краснооктябрьском районе Волгограда днем 7 февраля произошел пожар в частном двухэтажном доме. Видео с места происшествия опубликовало ГУ МЧС России по Волгоградской области.



Как уточнили в пресс-службе управления МЧС, возгорание, по предварительным данным, произошло из-за короткого замыкания.

– Огонь охватил наружную обшивку на 20 квадратах. Благодаря слаженной работе огнеборцев 2-й ПСЧ пожар был оперативно ликвидирован. Дознаватель МЧС России установил, что причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки телевизора, – прокомментировали в ГУ МЧС.

О пострадавших в результате пожара не сообщается. 

Видео: ГУ МЧС России по Волгоградской области 

