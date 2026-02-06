МЧС опубликовало видео горящего дома на севере Волгограда





В Краснооктябрьском районе Волгограда днем 7 февраля произошел пожар в частном двухэтажном доме. Видео с места происшествия опубликовало ГУ МЧС России по Волгоградской области.





Как уточнили в пресс-службе управления МЧС, возгорание, по предварительным данным, произошло из-за короткого замыкания.

– Огонь охватил наружную обшивку на 20 квадратах. Благодаря слаженной работе огнеборцев 2-й ПСЧ пожар был оперативно ликвидирован. Дознаватель МЧС России установил, что причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки телевизора, – прокомментировали в ГУ МЧС.

О пострадавших в результате пожара не сообщается.

Видео: ГУ МЧС России по Волгоградской области