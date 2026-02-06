ФПК: поезда из Москвы в Волгоградскую область опаздывают на 1,5-2 часа

Поезда из Москвы в Волгоградскую область продолжают следовать с опозданием. По данным ФПК, 6 февраля по состоянию на 18:43 поезд №001/002 «Москва — Волгоград» следует с задержкой в 1 час 49 минут, поезд №379/380 «Москва — Камышин» опаздывает на 1 час 31 минуту.

Напомним, что причиной масштабного сбоя стало чрезвычайное происшествие днём 4 февраля в Мичуринском округе Тамбовской области. Там сошёл с рельсов грузовой поезд, перевозивший цистерны с бензином. Возникший пожар, сопровождавшийся взрывами, ликвидировали в течение ночи. В связи с этим многие поезда стали отставать от графика.

Попытки нормализовать движение предпринимаются уже вторые сутки, однако последствия ЧП оказались серьезными.

Накануне, 5 февраля, отставал на 7-8 часов от графика поезд №379/380 «Москва — Камышин». Он прибыл в Камышин в 18:20.

В целях оказания помощи пассажирам и восстановления графика движения в Камышин был направлен дополнительный поезд из Волгограда, который последовал по маршруту «Камышин — Москва» с опозданием до 2 часов. Однако ему не удалось восстановить график и сегодня, 6 февраля, он прибыл в Москву с часовой задержкой.

Сегодня в 20:10 ч. запланировано отправление поезда №015/016 «Москва — Волгоград», однако неизвестно, отправится поезд вовремя или нет.



