12 лет за гибель 7 пассажиров: водитель автобуса «Волгоград-Астрахань» выслушал приговор Нет денег на содержание: «Почта России» продаст круглый зал Главпочтамта с Лениным Замминистра Стасишин открыл новую дорогу на юге Волгограда «Сверху» дали «зелёный свет»: волгоградцы рассказали о нежелании проверяющих приглушить снегогенераторы на Горной поляне В Александро-Невском соборе Крещение встретили сотни волгоградцев: фото

«Думали, режутся зубки»: страшный диагноз поставили врачи 10-месячному малышу из Волгограда

Как в Волгограде открывали дорогу к «Долине» и над чем пошутил замминистра Стасишин

«Хочется счастья. Долгожданного и желанного»: как сложилась судьба знаменитого оператора, снявшего хронику Сталинградской битвы

 В ГД предложили ввести «адаптивный режим труда» для работников-интеллектуалов
В Государственную думу внесли законопроект, предусматривающий «адаптивный режим» вместо больничного для сотрудников организаций. Как сообщает ИА «СарИнформ», разработчики инициативы предлагают сохранять зарплату за россиянами, временно по состоянию здоровья не...
 Поддержка участников СВО остается приоритетной в повестке Госдумы
Поддержка участников специальной военной операции и их родственников остается приоритетной в повестке Госдумы. Об этом высказался председатель парламента Вячеслав Володин.  – Поддержка участников СВО и их близких остается ключевым...
ФПК: поезда из Москвы в Волгоградскую область опаздывают на 1,5-2 часа

Поезда из Москвы в Волгоградскую область продолжают следовать с опозданием. По данным ФПК,  6 февраля  по состоянию на 18:43 поезд №001/002 «Москва — Волгоград»  следует с задержкой в 1 час 49 минут, поезд №379/380 «Москва — Камышин» опаздывает на 1 час 31 минуту.

Напомним, что причиной масштабного сбоя стало чрезвычайное происшествие днём 4 февраля в Мичуринском округе Тамбовской области. Там сошёл с рельсов грузовой поезд, перевозивший цистерны с бензином. Возникший пожар, сопровождавшийся взрывами, ликвидировали в течение ночи. В связи с этим  многие поезда стали отставать от графика.
Попытки нормализовать движение предпринимаются уже вторые сутки, однако последствия ЧП оказались серьезными.

Накануне, 5 февраля,  отставал на 7-8 часов от графика поезд №379/380 «Москва — Камышин». Он прибыл в Камышин в 18:20.

В целях оказания помощи пассажирам и восстановления графика движения в Камышин был направлен дополнительный поезд из Волгограда, который последовал по маршруту «Камышин — Москва» с опозданием до 2 часов. Однако ему не удалось восстановить график и сегодня, 6 февраля, он прибыл в Москву с часовой задержкой.

Сегодня в 20:10 ч. запланировано отправление поезда №015/016 «Москва — Волгоград», однако неизвестно, отправится поезд вовремя или нет.

21:57
«Кассы вылетают»: район Волгоградской области охватила световая свистопляскаСмотреть фотографии
21:32
«Разморозились детсад и амбулатория»: в селе под Волгоградом пытаются вернуть тепло в соцобъектыСмотреть фотографии
21:13
Росстат: средняя зарплата в Волгоградской области снизилась до 67 тысячСмотреть фотографии
20:22
Волгоградцам рассказали, когда цены на огурцы пойдут внизСмотреть фотографии
19:54
ФПК: поезда из Москвы в Волгоградскую область опаздывают на 1,5-2 часаСмотреть фотографии
19:36
В Волгограде планируют реконструкцию на трамвайных маршрутах №№3 и 4Смотреть фотографии
19:14
Облсуд утвердил приговоры преступному сообществу экс-депутатов Волгоградской гордумыСмотреть фотографии
19:00
Масленицу в Волгограде отменять не планируютСмотреть фотографии
18:38
МЧС опубликовало видео горящего дома на севере ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
18:30
В ГД предложили ввести «адаптивный режим труда» для работников-интеллектуаловСмотреть фотографии
18:10
ЦГМС: после 35-градусных морозов Волгоградскую область завалит мокрым снегомСмотреть фотографии
17:04
В Волгоградской области пенсионера осудят за кровавую резню на праздникеСмотреть фотографии
16:54
Ульяна Клюева уверенно выступила в СаратовеСмотреть фотографии
15:52
Чем интересно назначение Николаева спецпредставителем Бочарова: мнение экспертаСмотреть фотографии
15:23
Миниздрав утвердил минимальные баллы по ЕГЭ для поступления в ВолгГМУСмотреть фотографии
15:17
Под Волгоградом овощевод больше года держала работника на «голодном пайке»Смотреть фотографии
14:57
Волгоградские УК обяжут наладить контакт с жильцами в MAXСмотреть фотографии
14:12
Волгоградских депутатов и чиновников обяжут отчитаться о крупных сделках до 30 апреляСмотреть фотографии
14:04
В Волгограде банде москвичей грозит 10 лет за продажу фейковых БАДов пенсионерамСмотреть фотографии
13:18
Арестованных в Москве волгоградских чиновников объединил один секретСмотреть фотографии
13:00
Облкомприроды задолжал за обводнение поймы 20 млнСмотреть фотографии
12:50
Волжанин в балаклаве устроил спектакль для похищения пиццыСмотреть фотографииCмотреть видео
12:14
Волгоградцы остались без сокращенных предпраздничных днейСмотреть фотографии
11:53
В Волгоградской области пособие на ребенка выросло до 83 тыс. рублейСмотреть фотографии
11:35
Двое мужчин погибли в пожарах в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:09
Под Волгоградом в природном парке спасают рыбу в обледеневших озёрахСмотреть фотографии
10:48
Погибшего на СВО санитара Александра Андреева похоронили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:17
«Спасибо за жизнь»: молодые специалисты ЕвроХим-ВолгаКалия встретились с участниками Сталинградской битвы, а на предприятии прошел митингСмотреть фотографии
10:14
Бочаров назначил своего спецпредставителя по ТЭКСмотреть фотографии
10:06
Суд в Краснодаре оставил в силе приговор за фекальный потоп в городе Волгоградской областиСмотреть фотографии
 