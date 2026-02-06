Масленицу в Волгограде отменять не планируют

В администрации Волгограда готовятся к празднованию Масленицы, которая в текущем году выпадает на 16-22 февраля. В настоящее время городские власти согласовывают программу праздничных мероприятий, которая будет опубликована уже в ближайшее время, сообщили в мэрии.

На данный момент от празднования Масленицы отказалась только администрация Новоаннинского района. Свое решение местные власти объяснили неспокойной обстановкой и заботой о безопасности. Пока этот район единственный, кто отменил масленичные гуляния в этом году.

Напомним, что в Волгограде Масленицу традиционно отмечают с размахом. Кульминацией мероприятия становится сжигание огромного чучела, что символизирует проводы зимы. От этого обряда в Волгограде отказывались лишь в период ковида по причине сложной эпидемиологической обстановки.





