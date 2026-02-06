Главное

12 лет за гибель 7 пассажиров: водитель автобуса «Волгоград-Астрахань» выслушал приговор Нет денег на содержание: «Почта России» продаст круглый зал Главпочтамта с Лениным Замминистра Стасишин открыл новую дорогу на юге Волгограда «Сверху» дали «зелёный свет»: волгоградцы рассказали о нежелании проверяющих приглушить снегогенераторы на Горной поляне В Александро-Невском соборе Крещение встретили сотни волгоградцев: фото

Актуально

«Думали, режутся зубки»: страшный диагноз поставили врачи 10-месячному малышу из Волгограда

Как в Волгограде открывали дорогу к «Долине» и над чем пошутил замминистра Стасишин

«Хочется счастья. Долгожданного и желанного»: как сложилась судьба знаменитого оператора, снявшего хронику Сталинградской битвы

Федеральные новости

Федеральные новости
 В ГД предложили ввести «адаптивный режим труда» для работников-интеллектуалов
В Государственную думу внесли законопроект, предусматривающий «адаптивный режим» вместо больничного для сотрудников организаций. Как сообщает ИА «СарИнформ», разработчики инициативы предлагают сохранять зарплату за россиянами, временно по состоянию здоровья не...
Федеральные новости
 Поддержка участников СВО остается приоритетной в повестке Госдумы
Поддержка участников специальной военной операции и их родственников остается приоритетной в повестке Госдумы. Об этом высказался председатель парламента Вячеслав Володин.  – Поддержка участников СВО и их близких остается ключевым...
Расследования

Облсуд утвердил приговоры преступному сообществу экс-депутатов Волгоградской гордумы

Расследования 06.02.2026 19:14
0
06.02.2026 19:14


Сегодня, 6 февраля, апелляционная инстанция Волгоградского областного суда рассмотрела жалобы осужденных к длительным срокам за крупное мошенничество с автостраховками трех бывших депутатов гордумы - Алексея Зверева, Евгения Щура и Федора Литвиненко. Приговор бывшим народным избранникам, которых признали преступным сообществом, оставлен без изменения.

- Волгоградский областной суд, изучив материалы дела, выслушав участников процесса, приговор суда первой инстанции оставил без изменения, а апелляционные жалобы - без удовлетворения, - уточнили в объединенной пресс-службе Волгоградского областного суда.

В рассмотрении материалов уголовного дела судом апелляционной инстанции приняли участие прокурор отдела государственных обвинителей Вадим Ломтев и прокурор апелляционного отдела уголовно-судебного управления прокуратуры Волгоградской области Николай Меньшов.

Напомним, что рассмотрение апелляции началось в конце 2025 года. Заседания несколько раз переносились по различным причинам.

В октябре 2025 года Центральный районный суд Волгограда приговорил Зверева к 14 годам лишения свободы и штрафу в 2 миллиона рублей, Щура и Литвиненко – к 13 годам со штрафом в 1,8 миллиона каждого. Все трое по решению суда должны отбывать наказание в колонии строгого режима. Также этим же приговором были осуждены еще двое участников преступной группы.

Экс-депутатов признали виновными в организации преступного сообщества и участии в нем (ч. 1 ст. 210 УК РФ); мошенничестве, совершённом организованной группой либо в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ); мошенничество в сфере страхования, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере (ч.4 ст. 159.5 УК РФ); легализации (отмывании) денежных средств, совершенном организованной группой в особо крупном размере).

Установлено, что экс-депутаты организовали в Волгограде преступное сообщество и руководили им, извлекая колоссальную прибыль из криминального бизнеса. Свою деятельность они вели через коммерческие организации ООО «Верный Выбор» и ООО «Приоритет», занимаясь хищением страховых выплат за фиктивные ДТП, в том числе посредством предоставления в суды подложных документов о дорожных происшествиях, а также несоответствующих действительности сведений о якобы понесенных расходах, связанных с проведением автотехнических экспертиз и оказанием юридических услуг.

Ущерб от преступной деятельности составил порядка 84 миллионов рублей. 

Однако свою вину подсудимые не признавали, а после вынесения приговора обжаловали его. Как уточняют в прокуратуре Волгоградской области, сколотившие ОПГ экс-депутаты просили облсуд их оправдать. 


Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
06.02.2026 19:14
Расследования 06.02.2026 19:14
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.02.2026 17:04
Расследования 06.02.2026 17:04
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.02.2026 15:17
Расследования 06.02.2026 15:17
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.02.2026 14:04
Расследования 06.02.2026 14:04
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.02.2026 13:18
Расследования 06.02.2026 13:18
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.02.2026 10:06
Расследования 06.02.2026 10:06
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.02.2026 13:59
Расследования 05.02.2026 13:59
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.02.2026 21:34
Расследования 04.02.2026 21:34
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.02.2026 15:48
Расследования 04.02.2026 15:48
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.02.2026 15:46
Расследования 04.02.2026 15:46
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.02.2026 15:21
Расследования 04.02.2026 15:21
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.02.2026 15:07
Расследования 04.02.2026 15:07
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.02.2026 11:32
Расследования 04.02.2026 11:32
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.02.2026 10:13
Расследования 04.02.2026 10:13
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.02.2026 10:03
Расследования 04.02.2026 10:03
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:57
«Кассы вылетают»: район Волгоградской области охватила световая свистопляскаСмотреть фотографии
21:32
«Разморозились детсад и амбулатория»: в селе под Волгоградом пытаются вернуть тепло в соцобъектыСмотреть фотографии
21:13
Росстат: средняя зарплата в Волгоградской области снизилась до 67 тысячСмотреть фотографии
20:22
Волгоградцам рассказали, когда цены на огурцы пойдут внизСмотреть фотографии
19:54
ФПК: поезда из Москвы в Волгоградскую область опаздывают на 1,5-2 часаСмотреть фотографии
19:36
В Волгограде планируют реконструкцию на трамвайных маршрутах №№3 и 4Смотреть фотографии
19:14
Облсуд утвердил приговоры преступному сообществу экс-депутатов Волгоградской гордумыСмотреть фотографии
19:00
Масленицу в Волгограде отменять не планируютСмотреть фотографии
18:38
МЧС опубликовало видео горящего дома на севере ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
18:30
В ГД предложили ввести «адаптивный режим труда» для работников-интеллектуаловСмотреть фотографии
18:10
ЦГМС: после 35-градусных морозов Волгоградскую область завалит мокрым снегомСмотреть фотографии
17:04
В Волгоградской области пенсионера осудят за кровавую резню на праздникеСмотреть фотографии
16:54
Ульяна Клюева уверенно выступила в СаратовеСмотреть фотографии
15:52
Чем интересно назначение Николаева спецпредставителем Бочарова: мнение экспертаСмотреть фотографии
15:23
Миниздрав утвердил минимальные баллы по ЕГЭ для поступления в ВолгГМУСмотреть фотографии
15:17
Под Волгоградом овощевод больше года держала работника на «голодном пайке»Смотреть фотографии
14:57
Волгоградские УК обяжут наладить контакт с жильцами в MAXСмотреть фотографии
14:12
Волгоградских депутатов и чиновников обяжут отчитаться о крупных сделках до 30 апреляСмотреть фотографии
14:04
В Волгограде банде москвичей грозит 10 лет за продажу фейковых БАДов пенсионерамСмотреть фотографии
13:18
Арестованных в Москве волгоградских чиновников объединил один секретСмотреть фотографии
13:00
Облкомприроды задолжал за обводнение поймы 20 млнСмотреть фотографии
12:50
Волжанин в балаклаве устроил спектакль для похищения пиццыСмотреть фотографииCмотреть видео
12:14
Волгоградцы остались без сокращенных предпраздничных днейСмотреть фотографии
11:53
В Волгоградской области пособие на ребенка выросло до 83 тыс. рублейСмотреть фотографии
11:35
Двое мужчин погибли в пожарах в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:09
Под Волгоградом в природном парке спасают рыбу в обледеневших озёрахСмотреть фотографии
10:48
Погибшего на СВО санитара Александра Андреева похоронили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:17
«Спасибо за жизнь»: молодые специалисты ЕвроХим-ВолгаКалия встретились с участниками Сталинградской битвы, а на предприятии прошел митингСмотреть фотографии
10:14
Бочаров назначил своего спецпредставителя по ТЭКСмотреть фотографии
10:06
Суд в Краснодаре оставил в силе приговор за фекальный потоп в городе Волгоградской областиСмотреть фотографии
 