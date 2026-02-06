Сегодня, 6 февраля, апелляционная инстанция Волгоградского областного суда рассмотрела жалобы осужденных к длительным срокам за крупное мошенничество с автостраховками трех бывших депутатов гордумы - Алексея Зверева, Евгения Щура и Федора Литвиненко. Приговор бывшим народным избранникам, которых признали преступным сообществом, оставлен без изменения.

- Волгоградский областной суд, изучив материалы дела, выслушав участников процесса, приговор суда первой инстанции оставил без изменения, а апелляционные жалобы - без удовлетворения, - уточнили в объединенной пресс-службе Волгоградского областного суда.

В рассмотрении материалов уголовного дела судом апелляционной инстанции приняли участие прокурор отдела государственных обвинителей Вадим Ломтев и прокурор апелляционного отдела уголовно-судебного управления прокуратуры Волгоградской области Николай Меньшов.

Напомним, что рассмотрение апелляции началось в конце 2025 года. Заседания несколько раз переносились по различным причинам.

В октябре 2025 года Центральный районный суд Волгограда приговорил Зверева к 14 годам лишения свободы и штрафу в 2 миллиона рублей, Щура и Литвиненко – к 13 годам со штрафом в 1,8 миллиона каждого. Все трое по решению суда должны отбывать наказание в колонии строгого режима. Также этим же приговором были осуждены еще двое участников преступной группы.

Экс-депутатов признали виновными в организации преступного сообщества и участии в нем (ч. 1 ст. 210 УК РФ); мошенничестве, совершённом организованной группой либо в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ); мошенничество в сфере страхования, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере (ч.4 ст. 159.5 УК РФ); легализации (отмывании) денежных средств, совершенном организованной группой в особо крупном размере).

Установлено, что экс-депутаты организовали в Волгограде преступное сообщество и руководили им, извлекая колоссальную прибыль из криминального бизнеса. Свою деятельность они вели через коммерческие организации ООО «Верный Выбор» и ООО «Приоритет», занимаясь хищением страховых выплат за фиктивные ДТП, в том числе посредством предоставления в суды подложных документов о дорожных происшествиях, а также несоответствующих действительности сведений о якобы понесенных расходах, связанных с проведением автотехнических экспертиз и оказанием юридических услуг.

Ущерб от преступной деятельности составил порядка 84 миллионов рублей.

Однако свою вину подсудимые не признавали, а после вынесения приговора обжаловали его. Как уточняют в прокуратуре Волгоградской области, сколотившие ОПГ экс-депутаты просили облсуд их оправдать.





