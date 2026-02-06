Волгоградцам рассказали, когда цены на огурцы пойдут вниз





Эксперты выдали прогноз цен на огурцы, стоимость которых шокирует россиян и волгоградцев. Однако специалисты считают, что повышение цены на эти овощи соответствуют годовым темпам инфляции. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на «Парламентскую газету», по данным Росстата, с начала года цены на огурцы росли очень быстро. Так, за время новогодних каникул овощ подорожал сразу на 21,3 процента. Дальше рост замедлился: с 14 по 20 января цены выросли на 6 процентов, с 21 по 27 января — на 4,6 процента и в последнюю неделю января снова показали рост. Но это подорожание гендиректор экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексей Плугов считает стандартным и сезонным.

По словам Алексея Плугова, цены на огурцы продолжат расти до конца февраля, а уже в марте начнут медленно снижаться. Это будет связано с увеличением светового дня и расширением производства не только в зимних теплицах, но и в некапитальных строениях – парниках, пленочных теплицах.



По данным Волгоградстата, в регионе средняя стоимость огурцов за последнюю неделю составила 288 рублей. За неделю цены на эти овощи выросли почти на 10%.



