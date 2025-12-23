Полный карантин по ОРВИ введен в 9 школах Волгограда и области

В Волгоградской области из-за подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом введены коррективы в образовательный процесс ряда школ. Как сообщили V102.RU в региональном комитете образования и науки, по состоянию на 23 декабря переведены на дистанционное обучение ученики некоторых классов в 85 школах в Волгограде, Волжском, Камышине, Михайловке, Николаевском, Быковском, Жирновском и Калачевском районах.
Полностью перешли на удаленку школьники 9 образовательных учреждений. Так, дистанционно занимаются ученики одной школы в Серафимовичском районе, пяти –в Кумылженском, двух – в Николаевском и одной – в Волгограде.