Здоровье

Полный карантин по ОРВИ введен в 9 школах Волгограда и области

Здоровье 23.12.2025 19:49
0
23.12.2025 19:49


В Волгоградской области из-за подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом введены коррективы в образовательный процесс ряда школ. Как сообщили V102.RU в региональном  комитете образования и науки, по состоянию на 23 декабря переведены на дистанционное обучение ученики некоторых классов в 85 школах в Волгограде, Волжском, Камышине, Михайловке, Николаевском, Быковском, Жирновском и Калачевском районах.

Полностью перешли на удаленку школьники 9 образовательных учреждений. Так, дистанционно занимаются ученики одной школы в Серафимовичском районе, пяти –в Кумылженском, двух – в Николаевском и одной – в Волгограде.


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Здоровье
23.12.2025 19:49
Здоровье 23.12.2025 19:49
Комментарии

0
Далее
Здоровье
21.12.2025 19:12
Здоровье 21.12.2025 19:12
Комментарии

0
Далее
Здоровье
18.12.2025 12:13
Здоровье 18.12.2025 12:13
Комментарии 0

0
Далее
Здоровье
09.12.2025 13:06
Здоровье 09.12.2025 13:06
Комментарии

0
Далее
Здоровье
07.12.2025 06:24
Здоровье 07.12.2025 06:24
Комментарии

0
Далее
Здоровье
01.12.2025 21:04
Здоровье 01.12.2025 21:04
Комментарии

0
Далее
Здоровье
25.11.2025 09:12
Здоровье 25.11.2025 09:12
Комментарии

0
Далее
Здоровье
25.11.2025 08:11
Здоровье 25.11.2025 08:11
Комментарии

0
Далее
Здоровье
20.11.2025 09:20
Здоровье 20.11.2025 09:20
Комментарии

0
Далее
Здоровье
19.11.2025 08:57
Здоровье 19.11.2025 08:57
Комментарии

0
Далее
Здоровье
17.11.2025 19:41
Здоровье 17.11.2025 19:41
Комментарии

0
Далее
Здоровье
16.11.2025 16:50
Здоровье 16.11.2025 16:50
Комментарии

0
Далее
Здоровье
05.11.2025 16:27 Реклама
Здоровье 05.11.2025 16:27 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Здоровье
01.11.2025 06:05
Здоровье 01.11.2025 06:05
Комментарии

0
Далее
Здоровье
09.10.2025 14:26 Реклама
Здоровье 09.10.2025 14:26 Реклама
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

20:15
В Волгоградской области простятся с 51-летним мотострелком Игорем РыжовымСмотреть фотографии
19:49
Полный карантин по ОРВИ введен в 9 школах Волгограда и областиСмотреть фотографии
19:36
Храбрость волгоградских героев СВО отметили посмертно высокими госнаградамиСмотреть фотографии
19:18
ВГИИК и «Серебряковка» сольются в новый вуз: что ждет студентов и педсоставыСмотреть фотографии
19:00
Перекусы волгоградцев в общепите подорожали на 14,5%Смотреть фотографии
18:14
Путин наградил медалью «За храбрость» ушедшего на СВО волгоградского приставаСмотреть фотографии
17:40
В Волгограде скоростные трамваи временно ходят до гимназии №14Смотреть фотографии
17:39
Волгоградка отдала мошенникам два золотых слитка за 3,9 млнСмотреть фотографии
16:53
В Камышине посмертные награды погибших героев СВО передали роднымСмотреть фотографии
16:00
В Волгограде и области с 1 января подорожают исчезающий интернет, связь и ТВСмотреть фотографии
15:55
Яркое световое шоу с DJ-сетом ознаменовало завершение строительства 7 домов нового ЖК в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
15:43
Названы лидеры цифровой безопасности для жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:30
Все школы и детсады района Саратовской области закрыли до 2026 годаСмотреть фотографии
14:59
Волгоградка пострадала в ДТП с автобусом №68 на ул. Николая ОтрадыСмотреть фотографии
14:58
Уроженка Республики Коми жестоко убила охранника промбазы в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:45
В Волжском 27-летний мужчина украл елочные игрушки на 7 тысячСмотреть фотографии
14:24
Волгоградские чиновники просят Мосгорсуд о свободеСмотреть фотографии
14:07
Эвакуация при атаке БПЛА: как должна проходить в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:48
В Волгограде прошли всероссийские соревнования «На призы олимпийской чемпионки Татьяны Лебедевой»Смотреть фотографии
13:46
Обгоревших на пожаре в Михайловке супругов доставили в ВолгоградСмотреть фотографии
13:36
В Новый год – с удобными цифровыми сервисами: оформите подписку на электронную квитанцию прямо сейчасСмотреть фотографии
12:13
Волгоградцев предупредили о ветре, гололёде и барических качеляхСмотреть фотографии
12:02
Два очага лейкоза у КРС выявили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:01
ЦБ: задержка авиарейсов повлияла на инфляцию в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:26
Волгоградцам напомнили о затяжных новогодних праздникахСмотреть фотографии
11:25
Бочаров поздравил с юбилеем заслуженного конструктора Виктора ШурыгинаСмотреть фотографии
11:06
Электричку Волгоград-Волжский вычеркнут из расписания на 12 днейСмотреть фотографии
11:02
Волгоградская компания построит новый водовод под ВДСКСмотреть фотографии
10:23
В Волгограде скончался упавший с пятого этажа работник капремонтаСмотреть фотографии
10:22
Волгоградцам напомнили о прямой связи с чиновниками в соцсетяхСмотреть фотографии
 