Синоптики обещают череду снежных дней уже с 7 февраля в Волгоградской области.

По данным волгоградского ЦГМС, завтра в отдельных районах ожидаются осадки в виде снега и снега с дождем, которые продолжатся до 9 февраля. При этом в начале следующей неделе на отдельных территориях пройдет сильный снег. Но 35-градусные морозы, наконец, отступят, и в регионе резко потеплеет. Так, ночью 7 февраля столбик термометра поднимется до 13-18 градусов мороза, а днем будет не более -8. Уже в воскресенье, 8 февраля, ожидается всего около нуля. 9 февраля будет чуть холоднее – до -9 градусов. Не добавит комфорта и сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду.