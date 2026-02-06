Перед судом в Волгоградской области предстанет 67-летний житель города Новоаннинский, который на праздновании своего дня рождения изрезал гостя ножом. За содеянное мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

По информации прокуратуры региона, убийство произошло 21 августа 2025 года в домовладении, где обвиняемый отмечал праздник с гостями, в числе которых был сосед. Во время застолья между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого хозяин дома не менее 20 раз ударил соседа ножом в голову, тело, руки и ноги, а потом задушил.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано для рассмотрения в суд.





