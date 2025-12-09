В Волгограде заработал центр рассеянного склероза

В волгоградской областной клинической больнице №1 открылось новое профильное подразделение по оказанию медпмощи больным рассеянным склерозом и других заболеваний нервной системы.
По информации облздрава, лечение в новом центре могут получить также пациенты, страдающие такими редкими заболеваниями, как болезнь Фабри, болезнь Помпе, спинальная мышечная атрофия и другими.
Врачи подразделения проводят первичную диагностику, а также подбирают современную патогенетическую терапию. В центре действуют также дневной и круглосуточный стационары. Кроме того, здесь же пациенты могут получить реабилитацию.
Записаться на консультацию можно по телефону: 8 (8442) 43-81-91, добавили в комитете здравоохранения Волгоградской области.
Справка. Волгоградская областная клиническая больница №1 — это крупнейший многопрофильный стационар региона. Открытие центра склероза обеспечивает доступ к мощной лабораторной и диагностической базе, включая современное оборудование для КТ и МРТ - в клинике действует специализированное неврологическое отделение. С пациентами работает мультидисциплинарная бригада, в состав которой входят неврологи, реабилитологи, психологи, терапевты и урологи, обеспечивая комплексный подход к лечению.
Фото администрации Волгоградской области