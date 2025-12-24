Здоровье

Волгоградцев предупредили об угрозе заражения балканским гриппом

Здоровье 24.12.2025 08:15
0
24.12.2025 08:15


В управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области напомнили о существовании природно-очаговой болезни и угрозе заражения лихорадкой Ку, которую еще называют балканским гриппом, легочным тифом и среднеазиатской лихорадкой. Это заболевание сопровождают озноб, поражение легких, в некоторых случаях - атипичная пневмония, гепатит и эндокардит. 

Возбудителем болезни являются бактерии  - коксиеллы. Коксиеллы вызывают заболевание у большого числа видов домашних, промысловых и диких млекопитающих и птиц, человека.

С наибольшей частотой заражение людей происходит от сельскохозяйственных животных, прежде всего - пуховых коз, овец, крупного рогатого скота. Заразиться можно при вдыхании пыли, содержащей фекалии зараженных животных, при употреблении инфицированного молока от больных животных или через поврежденную кожу при уходе за такими животными, реже - после укуса зараженных клещей. 

Клинически коксиеллез у человека проявляется лихорадкой с ознобом и потливостью, развитием бронхита, поражением центральной нервной системы и других систем организма.  Однако при своевременном обращении к врачу и вовремя начатом лечении лихорадка Ку заканчивается полным выздоровлением.

Защититься от балканского гриппа можно с помощью вакцинации. В группе риска прежде всего находятся животноводы. Жители региона должны соблюдать простые меры безопасности, чтобы не заразиться этой инфекцией – употреблять в пищу термически обработанные продукты животноводства, а при уходе за животными применять защитные средства и соблюдать правила личной гигиены. 


Комментарии
