Волгоградцев предупредили о наступлении «гонконгского» гриппа





Уже в 8 из 89 субъектов России зафиксировано превышение пороговых уровней заболеваемости ОРВИ и гриппом. По данным РПН, в целом по стране наблюдается сезонный подъём заболеваемости ОРВИ и гриппом. По активности он сопоставим с предыдущими эпидемическими сезонами.

В циркуляции сохраняется преобладание респираторных вирусов негриппозной этиологии, а среди вирусов гриппа доминирует А(H3N2) (порядка 80 %). По прогнозам экспертов, вирус гриппа А(H3N2) сохранит свои позиции с учётом низкой активности в прошлом эпидсезоне.



В ведомстве подчеркнули, что динамика заболеваемости ОРВИ и гриппом в настоящее время практически не отличается от других эпидсезонов (2015-2016 гг., 2023-2024 гг.), когда также превалировал грипп, вызванный вирусом А(Н3N2).

При этом наиболее защищены от него будут те волгоградцы, которые прошли вакцинацию. В РПН заверили, что, хотя вирус гриппа А(H3N2) несколько отличается от вакцинного, но, по данным учёных, изменения существенно не влияют на защитные свойства вакцин, использованных в нынешнем эпидсезоне.



В Роспотребнадзоре продолжают мониторинг распространения гриппа А(Н3N2). Кроме того, начаты работы на животных по изучению биологических свойств штаммов вируса.