Здоровье

Волгоградцев предупредили о наступлении «гонконгского» гриппа

Здоровье 07.12.2025 06:24
0
07.12.2025 06:24


Уже в 8 из 89 субъектов России зафиксировано превышение пороговых уровней заболеваемости ОРВИ и гриппом. По данным РПН, в целом по стране наблюдается сезонный подъём заболеваемости ОРВИ и гриппом. По активности он сопоставим с предыдущими эпидемическими сезонами.

В циркуляции сохраняется преобладание респираторных вирусов негриппозной этиологии, а среди вирусов гриппа доминирует А(H3N2) (порядка 80 %). По прогнозам экспертов, вирус гриппа А(H3N2) сохранит свои позиции с учётом низкой активности в прошлом эпидсезоне.

В ведомстве подчеркнули, что динамика заболеваемости ОРВИ и гриппом в настоящее время практически не отличается от других эпидсезонов (2015-2016 гг., 2023-2024 гг.), когда также превалировал грипп, вызванный вирусом А(Н3N2).
При этом наиболее защищены от него будут те волгоградцы, которые прошли вакцинацию. В РПН заверили, что, хотя вирус гриппа А(H3N2)  несколько отличается от вакцинного, но, по данным учёных, изменения существенно не влияют на защитные свойства вакцин, использованных в нынешнем эпидсезоне.

В Роспотребнадзоре  продолжают мониторинг распространения гриппа А(Н3N2). Кроме того, начаты работы на животных по изучению биологических свойств штаммов вируса. 

При этом в оценках тяжести распространяемого вируса так называемого гонконгского гриппа эксперты расходятся. Кто-то считает вирус и его последствия в виде осложнений опасными, однако по оценкам экспертов ВОЗ выявленные мутации вируса не приводят к увеличению тяжести заболевания.



Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Здоровье
07.12.2025 06:24
Здоровье 07.12.2025 06:24
Комментарии

0
Далее
Здоровье
01.12.2025 21:04
Здоровье 01.12.2025 21:04
Комментарии

0
Далее
Здоровье
25.11.2025 09:12
Здоровье 25.11.2025 09:12
Комментарии

0
Далее
Здоровье
25.11.2025 08:11
Здоровье 25.11.2025 08:11
Комментарии

0
Далее
Здоровье
20.11.2025 09:20
Здоровье 20.11.2025 09:20
Комментарии

0
Далее
Здоровье
19.11.2025 08:57
Здоровье 19.11.2025 08:57
Комментарии

0
Далее
Здоровье
17.11.2025 19:41
Здоровье 17.11.2025 19:41
Комментарии

0
Далее
Здоровье
16.11.2025 16:50
Здоровье 16.11.2025 16:50
Комментарии

0
Далее
Здоровье
05.11.2025 16:27 Реклама
Здоровье 05.11.2025 16:27 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Здоровье
01.11.2025 06:05
Здоровье 01.11.2025 06:05
Комментарии

0
Далее
Здоровье
09.10.2025 14:26 Реклама
Здоровье 09.10.2025 14:26 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Здоровье
06.10.2025 17:07
Здоровье 06.10.2025 17:07
Комментарии

0
Далее
Здоровье
04.10.2025 15:57
Здоровье 04.10.2025 15:57
Комментарии

0
Далее
Здоровье
01.10.2025 13:50
Здоровье 01.10.2025 13:50
Комментарии

0
Далее
Здоровье
27.09.2025 09:30
Здоровье 27.09.2025 09:30
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

08:51
Два жителя из одного района Волгоградской области погибли на СВОСмотреть фотографии
08:21
Росавиация сняла запрет с волгоградского аэропортаСмотреть фотографии
08:05
Сильная магнитная буря угрожает волгоградцам 7 декабряСмотреть фотографии
07:48
В Волгоградской области спустя 9 часов отменили беспилотную опасностьСмотреть фотографии
07:26
Средства ПВО в Волгоградской области отбили ночную атаку 9 БПЛАСмотреть фотографии
06:24
Волгоградцев предупредили о наступлении «гонконгского» гриппаСмотреть фотографии
05:54
План «Ковер» сорвал вылет волгоградцев в ДубайСмотреть фотографии
23:07
Небо над Волгоградом закрыто для полетов из-за угрозы атаки БПЛАСмотреть фотографии
21:26
«Сами пока ничего не знаем»: в Волгограде эвакуировали ТРЦ «Акварель»Смотреть фотографииCмотреть видео
20:57
Малина, клубника и море цветов: волгоградцы в декабре фиксируют чудеса природыСмотреть фотографии
19:41
Новый штамп начнут проставлять в паспортах волгоградцев с 1 январяСмотреть фотографии
18:26
Штрафов не будет: в обладмине рассказали об ответственности бизнеса за отсутствие в штате ветеранов СВОСмотреть фотографии
17:58
Прокуратура вслед за РПН не нашла нарушений в работе майнинг-фермы волгоградского олигархаСмотреть фотографии
16:22
В Волгограде на площадке ЦПКиО открылась резиденция Деда МорозаСмотреть фотографии
15:07
В Волгограде 5 лет тюрьмы грозит курьеру за 4 кг пропавших раковСмотреть фотографии
14:01
"Хороший мастер может получать хоть 200 тысяч": в Волгограде рассказали об острой нехватке швейСмотреть фотографии
13:34
В Камышине 100-летний юбилей отмечает ветеран Екатерина ИвановаСмотреть фотографии
12:34
В Волгоградской области съезд ТПП региона продлил полномочия Ткаченко на пять летСмотреть фотографии
11:59
В Волгограде с инновациями обновляют коллектор на ул. КироваСмотреть фотографии
11:19
В волгоградский храм вернулась похищенная икона Иоанна ПредтечиСмотреть фотографииCмотреть видео
10:53
Мизулина передаст жалобы волгоградцев на блокировку Roblox в РКНСмотреть фотографии
10:30
«Не нашлось лидера»: гандболистки «Динамо-Синары» в Волгограде проиграли «Черноморочке»Смотреть фотографии
10:17
В Волгоградской области в развитие заводов вложено 125 млн рублейСмотреть фотографии
09:42
Гидрометцентр предупредил волгоградцев об опасном гололёде на дорогахСмотреть фотографии
09:06
Бастрыкин повторно обратил внимание на нарушение прав инвалидов в ВолжскомСмотреть фотографии
08:47
«Ротор» возглавляет рейтинг посещаемости в Первой лиге Смотреть фотографии
08:03
Над регионами России за ночь сбиты 116 украинских БПЛАСмотреть фотографии
07:41
В Волгоградской области повторно объявлена опасность атаки БПЛАСмотреть фотографии
07:24
Волгоградских бизнесменов начнут штрафовать за отсутствие в штате ветеранов СВОСмотреть фотографии
06:32
В Волжском камеры засняли выбежавшего под колёса машины пешеходаСмотреть фотографииCмотреть видео
 