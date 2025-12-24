Здоровье

Волгоградской области выделили 207 млн рублей на профилактику ССЗ

24.12.2025 15:17
Правительство РФ до конца 2025 года направит Волгоградской области дополнительные средства на профилактику сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) и их осложнений. Выделенная на эти цели региону сумма в целом составит 207,6 миллиона рублей. Соответствующее распоряжение подписал глава российского правительства Михаил Мишустин.

- Такая профилактика включает в себя в том числе изменение образа жизни, коррекцию питания, медикаментозную терапию и регулярное медицинское наблюдение, - поясняется в документе.

В постановлении указано, что дополнительные средства на общую сумму 408,5 миллиона рублей получат 9 регионов РФ: Республика Коми, Красноярский край, Волгоградская, Калининградская, Калужская, Костромская, Саратовская, Свердловская и Смоленская области. 

Всего на эти цели в 2025 году регионам РФ направлено из федерального бюджета более 11,8 млрд рублей. 


