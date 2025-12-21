Здоровье

Волгоградский профессор назвала особенности гонконгского гриппа

Здоровье 21.12.2025 19:12
Заведующая кафедрой иммунологии и аллергологии Волгоградского государственного медуниверситета, доктор медицинских наук, профессор Элеонора Белан рассказала о ситуации с заболеваемостью гриппом штамма A(H3N2), или, как часто его называют, гонконгским гриппом, передает V102.RU со ссылкой на ВолГМУ.

Несмотря на то, что на территории Волгоградской области в целом заболеваемость ОРВИ и гриппом регистрируется ниже эпидемического порога на 23,6% и составляет 47,7 случаев ОРВИ и гриппа на 10 тыс. населения, она продолжает стремительно расти.

При этом циркуляция гонконгского гриппа  регистрируется на всей территории страны. По данным Роспотребнадзора 80,9% случаев заболевания гриппом приходится  именно на этот подтип вируса.

- Гонконгский грипп - заболевание с особо сложным течением, высоко контагиозное и с более коротким инкубационным периодом по сравнению с привычным ОРВИ. Статистика по нему значительно прирастает и уже сопоставима COVID-19. При этом строить какие-либо прогнозы и сравнивать гонконгский грипп с коронавирусом пока рано, - отметила профессор.

Симптомы, которые вызывает гонконгский грипп – высокая температура, лихорадка и интоксикация. При их появлении нужно вызвать врача на дом.

При этом доктор медицинских наук не рекомендует самостоятельный прием лекарств, если термометр показывает температуру ниже 39 градусов.

Между тем, в Роспотребнадзоре РФ ранее также называли особенности протекания штамма A(H3N2) – это высокая температура (до 39–40 °C) и озноб, сильная головная боль, ломота в теле и мышцах, выраженная слабость и сонливость, сухой кашель, першение и боль в горле.

Гонконгский грипп опасен осложнениями: пневмонией, бронхитом, отитом, проблемами с сердцем и сосудами.

Медики считают, что самая лучшая защита от гриппа – это вакцинация.



