Волгоградский профессор назвала особенности гонконгского гриппа





Заведующая кафедрой иммунологии и аллергологии Волгоградского государственного медуниверситета, доктор медицинских наук, профессор Элеонора Белан рассказала о ситуации с заболеваемостью гриппом штамма A(H3N2), или, как часто его называют, гонконгским гриппом, передает V102.RU со ссылкой на ВолГМУ.

Несмотря на то, что на территории Волгоградской области в целом заболеваемость ОРВИ и гриппом регистрируется ниже эпидемического порога на 23,6% и составляет 47,7 случаев ОРВИ и гриппа на 10 тыс. населения, она продолжает стремительно расти.



При этом циркуляция гонконгского гриппа регистрируется на всей территории страны. По данным Роспотребнадзора 80,9% случаев заболевания гриппом приходится именно на этот подтип вируса.



- Гонконгский грипп - заболевание с особо сложным течением, высоко контагиозное и с более коротким инкубационным периодом по сравнению с привычным ОРВИ. Статистика по нему значительно прирастает и уже сопоставима COVID-19. При этом строить какие-либо прогнозы и сравнивать гонконгский грипп с коронавирусом пока рано, - отметила профессор.



Симптомы, которые вызывает гонконгский грипп – высокая температура, лихорадка и интоксикация. При их появлении нужно вызвать врача на дом.



При этом доктор медицинских наук не рекомендует самостоятельный прием лекарств, если термометр показывает температуру ниже 39 градусов.



Между тем, в Роспотребнадзоре РФ ранее также называли особенности протекания штамма A(H3N2) – это высокая температура (до 39–40 °C) и озноб, сильная головная боль, ломота в теле и мышцах, выраженная слабость и сонливость, сухой кашель, першение и боль в горле.



Гонконгский грипп опасен осложнениями: пневмонией, бронхитом, отитом, проблемами с сердцем и сосудами.



Медики считают, что самая лучшая защита от гриппа – это вакцинация.







