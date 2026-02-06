Главное

12 лет за гибель 7 пассажиров: водитель автобуса «Волгоград-Астрахань» выслушал приговор Нет денег на содержание: «Почта России» продаст круглый зал Главпочтамта с Лениным Замминистра Стасишин открыл новую дорогу на юге Волгограда «Сверху» дали «зелёный свет»: волгоградцы рассказали о нежелании проверяющих приглушить снегогенераторы на Горной поляне В Александро-Невском соборе Крещение встретили сотни волгоградцев: фото

«Думали, режутся зубки»: страшный диагноз поставили врачи 10-месячному малышу из Волгограда

Как в Волгограде открывали дорогу к «Долине» и над чем пошутил замминистра Стасишин

«Хочется счастья. Долгожданного и желанного»: как сложилась судьба знаменитого оператора, снявшего хронику Сталинградской битвы

 В ГД предложили ввести «адаптивный режим труда» для работников-интеллектуалов
В Государственную думу внесли законопроект, предусматривающий «адаптивный режим» вместо больничного для сотрудников организаций. Как сообщает ИА «СарИнформ», разработчики инициативы предлагают сохранять зарплату за россиянами, временно по состоянию здоровья не...
Федеральные новости
 Поддержка участников СВО остается приоритетной в повестке Госдумы
Поддержка участников специальной военной операции и их родственников остается приоритетной в повестке Госдумы. Об этом высказался председатель парламента Вячеслав Володин.  – Поддержка участников СВО и их близких остается ключевым...
Ульяна Клюева уверенно выступила в Саратове

В Саратове прозвучал финальный аккорд Кубка России по прыжкам в воду. Турнир собрал сильнейших спортсменов со всей страны, так как является важнейшим этапом подготовки к предстоящим стартам на международной арене, включая этапы Кубка мира. По итогам соревнований начнётся формирование обновлённого состава национальной команды.

Особого внимания заслужило выступление Ульяны Клюевой – спортсменки, родившейся в Волгограде, но в настоящее время представляющей Сахалинскую область. Её портфолио уже включает победы на молодёжных первенствах мира, а также титул чемпионки Европы‑2019. Поэтому в Саратов Ульяна приехала с чётким настроем на победу, и её амбиции оправдали себя.

Ульяна открыла счёт медалям, завоевав серебряную награду в индивидуальных прыжках. Этот успех стал прологом к новому испытанию – синхронным прыжкам с трёхметрового трамплина. В паре с Надеждой Трифоновой (Санкт‑Петербург) Ульяна боролась за золото в синхронных прыжках. Их дуэт продемонстрировал слаженность и технику, набрав 289,50 очка. Однако крошечный разрыв в 0,30 балла отделил их от победы: первенство досталось паре Кристина Айдарова (Свердловская область) и Елизавета Кузина (Электросталь). Бронзу получили Виктория Казанцева (Электросталь) и Виктория Фролова (Санкт-Петербург) – 267,09.

Фото: Федерация водных видов спорта России

16:14
Облсуд утвердил приговоры преступному сообществу экс-депутатов Волгоградской гордумыСмотреть фотографии
16:00
Масленицу в Волгограде отменять не планируютСмотреть фотографии
15:38
МЧС опубликовало видео горящего дома на севере ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
15:30
В ГД предложили ввести «адаптивный режим труда» для работников-интеллектуаловСмотреть фотографии
15:10
ЦГМС: после 35-градусных морозов Волгоградскую область завалит мокрым снегомСмотреть фотографии
14:04
В Волгоградской области пенсионера осудят за кровавую резню на праздникеСмотреть фотографии
13:54
Ульяна Клюева уверенно выступила в СаратовеСмотреть фотографии
12:52
Чем интересно назначение Николаева спецпредставителем Бочарова: мнение экспертаСмотреть фотографии
12:23
Миниздрав утвердил минимальные баллы по ЕГЭ для поступления в ВолгГМУСмотреть фотографии
12:17
Под Волгоградом овощевод больше года держала работника на «голодном пайке»Смотреть фотографии
11:57
Волгоградские УК обяжут наладить контакт с жильцами в MAXСмотреть фотографии
11:12
Волгоградских депутатов и чиновников обяжут отчитаться о крупных сделках до 30 апреляСмотреть фотографии
11:04
В Волгограде банде москвичей грозит 10 лет за продажу фейковых БАДов пенсионерамСмотреть фотографии
10:18
Арестованных в Москве волгоградских чиновников объединил один секретСмотреть фотографии
10:00
Облкомприроды задолжал за обводнение поймы 20 млнСмотреть фотографии
09:50
Волжанин в балаклаве устроил спектакль для похищения пиццыСмотреть фотографииCмотреть видео
09:14
Волгоградцы остались без сокращенных предпраздничных днейСмотреть фотографии
08:53
В Волгоградской области пособие на ребенка выросло до 83 тыс. рублейСмотреть фотографии
08:35
Двое мужчин погибли в пожарах в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:09
Под Волгоградом в природном парке спасают рыбу в обледеневших озёрахСмотреть фотографии
07:48
Погибшего на СВО санитара Александра Андреева похоронили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:17
«Спасибо за жизнь»: молодые специалисты ЕвроХим-ВолгаКалия встретились с участниками Сталинградской битвы, а на предприятии прошел митингСмотреть фотографии
07:14
Бочаров назначил своего спецпредставителя по ТЭКСмотреть фотографии
07:06
Суд в Краснодаре оставил в силе приговор за фекальный потоп в городе Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:58
В Волжском врачи спасают выпавшую из окна девушкуСмотреть фотографииCмотреть видео
06:06
Юбилейный гала-матч соберёт волгоградских олимпийских чемпионокСмотреть фотографии
05:42
Под Тамбовом после ЧП восстановили движение поездовСмотреть фотографии
05:28
Председатель «Динамо» Анатолий Гулевский отмечает День рождения 6 февраляСмотреть фотографии
05:20
Борьба до последнего прыжка – Ульяна Клюева завоевала сереброСмотреть фотографии
04:47
Минобороны России за ночь сбило 38 украинских БПЛАСмотреть фотографии
 