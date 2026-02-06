Ульяна Клюева уверенно выступила в Саратове





В Саратове прозвучал финальный аккорд Кубка России по прыжкам в воду. Турнир собрал сильнейших спортсменов со всей страны, так как является важнейшим этапом подготовки к предстоящим стартам на международной арене, включая этапы Кубка мира. По итогам соревнований начнётся формирование обновлённого состава национальной команды.

Особого внимания заслужило выступление Ульяны Клюевой – спортсменки, родившейся в Волгограде, но в настоящее время представляющей Сахалинскую область. Её портфолио уже включает победы на молодёжных первенствах мира, а также титул чемпионки Европы‑2019. Поэтому в Саратов Ульяна приехала с чётким настроем на победу, и её амбиции оправдали себя.

Ульяна открыла счёт медалям, завоевав серебряную награду в индивидуальных прыжках. Этот успех стал прологом к новому испытанию – синхронным прыжкам с трёхметрового трамплина. В паре с Надеждой Трифоновой (Санкт‑Петербург) Ульяна боролась за золото в синхронных прыжках. Их дуэт продемонстрировал слаженность и технику, набрав 289,50 очка. Однако крошечный разрыв в 0,30 балла отделил их от победы: первенство досталось паре Кристина Айдарова (Свердловская область) и Елизавета Кузина (Электросталь). Бронзу получили Виктория Казанцева (Электросталь) и Виктория Фролова (Санкт-Петербург) – 267,09.

Фото: Федерация водных видов спорта России