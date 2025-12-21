Спорт

«Выполнили тренерскую установку»: ватерполистки волгоградского «Спартака» дважды победили «Штурм-2002» 

Спорт 21.12.2025 21:21
21.12.2025 21:21


В Рузе Московской области прошли два матча 11-го тура женской Евразийской ватерпольной лиги. Волгоградский «Спартак» в противостоянии с соперницами из местного клуба «Штурм-2002» одержал две победы со счётом 11:9 и 10:7.

Перед очными встречами «Спартак» шёл на восьмом месте в Суперлиге, а «Штурм-2002» располагался на десятой строчке. Отметим, красно-белые приехали в Подмосковье в усечённом составе с девятью ватерполистками в заявке и одним вратарём - Екатериной Павловой. И, несмотря на кадровые проблемы, волгоградские спортсменки завершили год двумя положительными результатами. 

Стартовый период первого матча остался за гостьями, забросившими два безответных мяча в ворота оппоненток - отличились Вероника Громова и капитан команды Анастасия Федотова. 

В следующей восьмиминутке соперницы по четыре раза поразили ворота друг друга. «Спартак» сохранил преимущество по итогам первой половины игры - 6:4. В третьей четверти гостьи оторвались на три мяча, но подмосковные ватерполистки догнали волгоградский коллектив. И все же благодаря точному попаданию Вероники Громовой под занавес периода «Спартак» вновь вышел вперед - 8:7.

В четвёртом игровом отрезке подопечные Александра Гайдукова совершили мощный рывок, забросив три мяча подряд в ворота подмосковного клуба. В конце матча «Штурм-2002» только сократил отставание. 11:9 - победа «Спартака» в первой встрече.

Итоги матча на пресс-конференции подвела Анастасия Федотова.

- Мы могли победить с более крупным счётом, несмотря на то, что играли только восемь ватерполисток у нас. Пока были свежие, не реализовывали свои моменты, - отметила лидер волгоградской команды.

В начале второго матча красно-белые завладели преимуществом - 2:0. Отличились Анастасия Стерликова и пенальти реализовала Анастасия Федотова. Первая четверть оказалась результативной и завершилась в пользу волгоградских ватерполисток - 5:4. В следующей восьмиминутке хозяйки прибавили в атаке и не только сравняли, но и вышли вперёд в результате точного броска Василисы Говорковой - 6:5. 

В третьем игровом отрезке зрители увидели только один заброшенный мяч, автором которого стала игрок гостей Анна Сидорок. Заключительный период, как и в первом матче, остался за «Спартаком». В конце встречи Анастасия Федотова и Наталья Бронникова по разу поразили ворота соперниц с пенальти. Итоговый счёт повторной игры - 10:7 в пользу волгоградской команды.

Тренер «Спартака» Алексей Панфили похвалил свою команду за качественную игру в обороне.

- Вторая встреча понравилась. После первого тяжелого матча в усеченном составе мы настраивались и на вторую игру, потому что нам надо зарабатывать очки. Хорошо, что девочки выдержали темп, который предложил нам соперник. Отмечу наших игроков, хорошо блокировавших атаки. Выполнили тренерскую установку, - заявил специалист.

Таким образом, «Спартак» после двух выездных побед заработал 12 очков и продолжает находиться на восьмом месте в турнирной таблице. 16 и 17 января красно-белые в родном бассейне спортивной школы олимпийского резерва по водным видам спорта в Волгограде встретятся с «Югрой» из Ханты-Мансийска, которая располагается на седьмой позиции.

Напомним, ранее ИА «Высота 102» опубликовало материал об итогах деятельности СШОР по водным видам спорта «Спартак-Волгоград» за 2025 год, в котором, в частности, рассказывалось о положении дел в женской ватерпольной команде красно-белых. 

Первый матч.

«Штурм-2002» (Руза, Московская область) - «Спартак-Волгоград» - 9:11 (0:2, 4:4, 3:2, 2:3).  

19 декабря. Руза. Дворец водных видов спорта «Руза». 
Судьи: Александр Шпилко, Павел Большаков.
«Штурм-2002»: Усолкина - Чистова, Фоменко, Хайруллина (1), Бычкова (3), Иванова, И. Ахмедова (3), Писарькова (1), Говоркова, Тонких, А. Ахмедова (к), Сабурова (1), Колдина.
«Спартак-Волгоград»: Павлова - Громова (2), Кагальницкова, Кожевникова (1), Стерликова (1), Федотова (к) (4), Бронникова (2), Кириленко, Сидорок (1).
Удаления: 8 - 6.

Второй матч. 

«Штурм-2002» (Руза, Московская область) - «Спартак-Волгоград» - 7:10 (4:5, 2:0, 0:1, 1:4). 

20 декабря. Руза. Дворец водных видов спорта «Руза». 
Судьи: Александр Шпилко, Павел Большаков.
«Штурм-2002»: Усолкина - Чистова (1), Фоменко, Хайруллина, Бычкова (1), Иванова, И. Ахмедова (3), Писарькова, Говоркова (1), Тонких, А. Ахмедова (к) (1), Сабурова, Колдина.
«Спартак-Волгоград»: Павлова - Громова (1), Кагальницкова, Кожевникова, Стерликова (2), Федотова (к) (4), Бронникова (1), Кириленко, Сидорок (2).
Удаления: 8 - 6.

Иван Тюгаев

Фото: Дворец водных видов спорта «Руза»

