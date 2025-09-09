В Волжском горсуде в закрытом режиме стартовал процесс по делу экс-судей Траховых

Сегодня, 9 сентября, в Волжском городском суде Волгоградской области состоялось предварительное заседание по иску Генпрокуратуры РФ к бывшему председателю Верховного суда Адыгеи Аслану Трахову и его сына Рустему, экс-председателя Прикубанского районного суда Краснодара. Как сообщил ИА «Высота 102» заместитель руководителя объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Александр Тюменцев, суд принял решение о назначении по делу закрытого судебного заседания на 16 сентября.
Напомним, дело бывших судей передали на рассмотрение в Волжский городской суд по решению Четвертого кассационного суда общей юрисдикции в целях объективного разбирательства и предотвращения вмешательства сторон в процесс.
Генпрокуратура добивается обращения в доход государства более 100 объектов недвижимости, принадлежащих бывшему председателю Верховного суда Адыгеи Трахову, членам его семьи и доверенным лицам. Стоимость имущества оценивается в 2,5 миллиарда рублей.
Надзорное ведомство считает, что Аслан Трахов, возглавлявший Верховный суд Адыгеи с 1998 по 2019 годы, за счет коррупционных схем приобрел активы стоимостью свыше 2,5 млрд руб. Для сокрытия незаконного обогащения дорогостоящие объекты недвижимости оформлялись на родственников и подконтрольных лиц.