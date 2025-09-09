Расследования

В Волжском горсуде в закрытом режиме стартовал процесс по делу экс-судей Траховых

Расследования 09.09.2025 15:46
0
09.09.2025 15:46


Сегодня, 9 сентября, в Волжском городском суде Волгоградской области состоялось предварительное заседание по иску Генпрокуратуры РФ к бывшему председателю Верховного суда Адыгеи Аслану Трахову и его сына Рустему, экс-председателя Прикубанского районного суда Краснодара. Как сообщил ИА «Высота 102» заместитель руководителя объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Александр Тюменцев, суд принял решение о назначении по делу закрытого судебного заседания на 16 сентября. 

Напомним, дело бывших судей передали на рассмотрение в Волжский городской суд по решению Четвертого кассационного суда общей юрисдикции в целях объективного разбирательства и предотвращения вмешательства сторон в процесс. 

Генпрокуратура добивается  обращения в доход государства более 100 объектов недвижимости, принадлежащих бывшему председателю Верховного суда Адыгеи Трахову, членам его семьи и доверенным лицам.  Стоимость имущества оценивается в 2,5 миллиарда рублей. 

Надзорное ведомство считает, что  Аслан Трахов, возглавлявший Верховный суд  Адыгеи с 1998 по 2019 годы, за счет коррупционных схем приобрел активы стоимостью свыше 2,5 млрд руб. Для сокрытия незаконного обогащения дорогостоящие объекты недвижимости оформлялись на родственников и подконтрольных лиц. 


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
09.09.2025 16:46
Расследования 09.09.2025 16:46
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.09.2025 13:48
Расследования 09.09.2025 13:48
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.09.2025 12:53
Расследования 09.09.2025 12:53
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.09.2025 12:18
Расследования 09.09.2025 12:18
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.09.2025 11:26
Расследования 09.09.2025 11:26
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.09.2025 10:24
Расследования 09.09.2025 10:24
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.09.2025 09:47
Расследования 09.09.2025 09:47
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.09.2025 09:00
Расследования 09.09.2025 09:00
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.09.2025 18:48
Расследования 08.09.2025 18:48
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.09.2025 13:55
Расследования 08.09.2025 13:55
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.09.2025 12:09
Расследования 08.09.2025 12:09
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.09.2025 09:20
Расследования 06.09.2025 09:20
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.09.2025 20:05
Расследования 05.09.2025 20:05
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.09.2025 18:30
Расследования 05.09.2025 18:30
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.09.2025 11:27
Расследования 05.09.2025 11:27
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:00
«Стоим ежедневно»: гигантскую пробку на Ангарском в Волгограде сняли на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
17:40
Волгоградские депутаты документально закрепят Сталинград в названии аэропортаСмотреть фотографии
17:14
«Свет вашим домам»: одна из ведущих в регионе электросетевых компаний «Волгоградоблэлектро» отметила 55-летиеСмотреть фотографии
16:46
Воду из пруда с мертвой рыбой в Волгограде отправили на анализСмотреть фотографииCмотреть видео
15:46
В Волжском горсуде в закрытом режиме стартовал процесс по делу экс-судей ТраховыхСмотреть фотографии
15:20
Путин собрал более 160 тысяч подписчиков в MaxСмотреть фотографии
15:16
В Волгограде малыш госпитализирован после прогулки в парке «Героев-лётчиков»Смотреть фотографии
14:16
«Требуем его ареста»: родственники погибших в Белом море волгоградцев считают виновником трагедии организатора походаСмотреть фотографииCмотреть видео
13:57
В Волгограде альпинистов заметили на плечах Родины-материСмотреть фотографии
13:48
Полиция задержала устроившую резню на кухне волгоградкуСмотреть фотографии
13:33
Молодежь «Красного октября» приняла участие в фестивале #ТриЧетыреСмотреть фотографии
13:10
В Волгограде фирму оштрафовали за прием на работу бывшего чиновникаСмотреть фотографии
12:53
Осужденного в ИК-12 в Волжском обвиняют в дезорганизации деятельности колонииСмотреть фотографии
12:28
«Война и мир» и «Анна Каренина» стали любимыми произведениями жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:18
Волгоградку осудят за выпавшую из окна 5-летнюю дочьСмотреть фотографии
11:26
Подрядчика скандального благоустройства набережной в Калаче-на-Дону обвиняют в хищенияхСмотреть фотографии
10:31
В центре Волгограда покалечился юный байкер в ДТП с ретро-автоСмотреть фотографии
10:27
Под Волгоградом вручили ордена и медали родственникам погибших бойцов СВОСмотреть фотографии
10:24
УФСБ задержало двух волгоградцев за продажу тылового места на СВОСмотреть фотографии
09:47
Бастрыкин поручил возбудить дело о гибели троих волгоградцев в Белом мореСмотреть фотографии
09:36
«Львят» пока поберегут: власти рассказали подробности об обкатке трамвайного маршрута №2Смотреть фотографии
09:00
В Волгограде полиция задержала отчаянного грабителя-бегунаСмотреть фотографии
08:23
В Волгограде уничтожат 542 пачки сигаретСмотреть фотографии
08:11
В Госдуме предложили ввести «Карту Достоевского» для покупки книг детямСмотреть фотографии
07:28
В Волгограде в тестовом режиме запустили трамвай №2Смотреть фотографииCмотреть видео
06:59
Волгоградская область подтянулась в рейтинге трудаСмотреть фотографии
06:29
В Волгограде мэрия ищет специалистов для ремонта табло и камер на остановкахСмотреть фотографии
06:00
Доступ на Мамаев курган ограничат 11 и 21 сентябряСмотреть фотографии
22:48
В Волгограде на улице Пельше сгорела «четырнадцатая»Смотреть фотографии
21:48
На «Волгоград Арене» отметят юбилей легендарных матчей с «Манчестер Юнайтед»Смотреть фотографии
 