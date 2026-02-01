Защитник Сталинграда Валентин Тимофеев отметил 101-й день рождения





Сегодня, 1 февраля, исполнился 101 год ветерану Сталинградской битвы Валентину Фроловичу Тимофееву. Как сообщили в Волгоградской гордуме, он является непосредственным участником сражений в городе на Волге, где решалась судьба страны.

В период наступления на Сталинград он прошел обучение в Капустином Яре. А затем в составе 119-го гвардейского стрелкового полка 40-й гвардейской стрелковой дивизии командовал минометным расчетом, защищая родной город.



После Сталинграда были жесточайшие бои за высоту Саур-Могила в Донецкой области, где Валентин Фролович получил ранение. После госпиталя продолжил освобождать Украину и дошел до Германии. После войны служил в Белоруссии и лишь в 1948 году вернулся в запас.



Валентин Фролович награжден Орденом Красной звезды и медалью «За оборону Сталинграда».

Напомним, завтра, 2 февраля, в Волгоградской области будут отмечать 83-ю годовщину Сталинградской Победы. Волгоград в этот день переименуют в Сталинград.



Фото Волгоградской гордумы



