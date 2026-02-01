Экс-депутат гордумы устроился на новую работу в облкомспорта





Бывший депутат Волгоградской гордумы Иван Селезнев стал заместителем председателя комитета физической культуры и спорта Волгоградской области. Напомним , Селезнев досрочно сложил полномочия депутата 28 января в связи с переходом на новую работу. А затем было объявлено о назначении экс-депутата на новую должность.





Фото Волгоградской гордумы



Иван Селезнев является 10-кратным чемпионом мира по тхэквондо ГТФ и мастером спорта международного класса. Селезнёв имеет высшее профильное образование. Он - выпускник Волгоградской государственной академии физической культуры, где также закончил аспирантуру, является кандидатом педагогических наук и в свое время проработал тренером-преподавателем.На протяжении 16 лет новый заместитель председателя областного спорткомитета был директором муниципальной спортивной школы №15 и в течение почти 10 лет возглавлял региональную Федерацию тхэквондо МТФ. Депутатом Селезнев пробыл три года.