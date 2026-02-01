Главное

По современным стандартам: в Волгограде модернизируют ключевые энергообъектыЗамминистра Стасишин открыл новую дорогу на юге Волгограда«Сверху» дали «зелёный свет»: волгоградцы рассказали о нежелании проверяющих приглушить снегогенераторы на Горной полянеВ Александро-Невском соборе Крещение встретили сотни волгоградцев: фотоВ Волжском в январе резко вырастет плата за отопление

Актуально

Как в Волгограде открывали дорогу к «Долине» и над чем пошутил замминистра Стасишин

«Хочется счастья. Долгожданного и желанного»: как сложилась судьба знаменитого оператора, снявшего хронику Сталинградской битвы

«Будешь психом или сядешь»: 18-летнего волгоградца отправили в СИЗО за потасовку в школе 3-летней давности

Федеральные новости

 В России непроизводителям запретили экспортировать бензин до лета
31 января правительство России сообщило о введении на полгода запрета на экспорт бензина, дизеля и другого топлива для тех, кто не занимается производством этой продукции.  ...
 Мишустин: в России в 2025 году введен блок законов по соцзащите бойцов СВО
В 2025 году «Единая России» инициировала пакет законов, защищающий права защитников Отечества. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с депутатами партии.  – Среди предложений, уже ставших...
Общество

Волгоградского журналиста Вячеслава Ященко* Минюст признал иноагентом

Общество 01.02.2026 12:45
0
01.02.2026 12:45


Волгоградский журналист Вячеслав Ященко* внесен в реестр иноагентов Минюста как один из авторов телеграм-канала «Дозор в Волгограде»**.

Настоящий материал (информация) произведен иностранным агентом Ященко Вячеславом Григорьевичем или касается деятельности иностранного агента Кочегина Евгения Сергеевича.

Проект «Дозор в Волгограде» принимал участие в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, а также участвовал в распространении сообщений и материалов организаций, включенных в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации. Распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, выступал против специальной военной операции на Украине. Создатель и авторы проекта проживают за пределами Российской Федерации, – говорится в сообщении Минюста, опубликованном 30 января.

Напомним, Вячеслав Ященко покинул Волгоград и Россию в начале 2024 года после проведенных у него дома обысков. Позднее он объявился в Германии.

Ранее сообщалось о включении в списки иноагентов еще одного создателя телеграм-канала Евгения Кочегина***. Также в списке авторов запрещенного ресурса числятся еще несколько человек.

*Станислав Ященко признан в РФ иностранным агентом

**Проект «Дозор в Волгограде» признан в РФ иностранным агентом

***Евгений Кочегин признан в РФ иностранным агентом

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
01.02.2026 14:53
Общество 01.02.2026 14:53
Комментарии

0
Далее
Общество
01.02.2026 14:31
Общество 01.02.2026 14:31
Комментарии

0
Далее
Общество
01.02.2026 14:11
Общество 01.02.2026 14:11
Комментарии

0
Далее
Общество
01.02.2026 13:08
Общество 01.02.2026 13:08
Комментарии

0
Далее
Общество
01.02.2026 12:45
Общество 01.02.2026 12:45
Комментарии

0
Далее
Общество
01.02.2026 12:10
Общество 01.02.2026 12:10
Комментарии

0
Далее
Общество
01.02.2026 09:41
Общество 01.02.2026 09:41
Комментарии

0
Далее
Общество
01.02.2026 09:18
Общество 01.02.2026 09:18
Комментарии

0
Далее
Общество
01.02.2026 08:18
Общество 01.02.2026 08:18
Комментарии

0
Далее
Общество
01.02.2026 07:49
Общество 01.02.2026 07:49
Комментарии

0
Далее
Общество
01.02.2026 07:01
Общество 01.02.2026 07:01
Комментарии

0
Далее
Общество
01.02.2026 06:48
Общество 01.02.2026 06:48
Комментарии

0
Далее
Общество
01.02.2026 06:25
Общество 01.02.2026 06:25
Комментарии

0
Далее
Общество
01.02.2026 05:59
Общество 01.02.2026 05:59
Комментарии

0
Далее
Общество
01.02.2026 05:47
Общество 01.02.2026 05:47
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:53
Волгоградцы вторую неделю сидят без воды из-за ЧП в квартире покойникаСмотреть фотографии
14:31
«Это диверсия»: участники СВО выступили против реорганизации хуторской школы в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
14:11
В части саратовских школ отменены уроки из-за грядущих морозовСмотреть фотографии
13:29
Ватерполисты «Спартака» дважды победили «Восток-2»Смотреть фотографии
13:08
«Настоящий рай для перфекциониста»: волгоградский каллиграф превращает буквы в произведение искусстваСмотреть фотографии
12:45
Волгоградского журналиста Вячеслава Ященко* Минюст признал иноагентомСмотреть фотографии
12:10
В Волгограде и области ввели особый режим из-за погодыСмотреть фотографии
11:59
Жуткий момент столкновения УАЗ с поездом Москва-Волгоград попал на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
11:22
Волгоградский теннисист Киватцев остановился в шаге от финалаСмотреть фотографии
11:00
23-летний волгоградец погиб в протаранившей столбы Ладе ПриореСмотреть фотографии
09:55
Дорожало не всё: за что волгоградцы платили меньше в 2025 годуСмотреть фотографии
09:41
Пособия 219 тысячам волгоградцев проиндексируют с 1 февраляСмотреть фотографии
09:18
В двух районах Волгоградской области «остекленели» линии электропередачСмотреть фотографии
07:49
Судьбы арестованных главы облкомприроды и его бывшего зама решат в Москве в один деньСмотреть фотографии
06:48
Центральный парк Волгограда лишился колеса обозренияСмотреть фотографии
06:25
В Волгоградской области 1 февраля открыли трассу Р-228Смотреть фотографии
05:59
В Волгограде 1 февраля закроют участок НулевойСмотреть фотографии
05:47
Угроза БПЛА объявлена в Волгоградской области 1 февраляСмотреть фотографии
21:18
Сокращенная рабочая неделя ждёт волгоградцев в февралеСмотреть фотографии
20:35
ДТП с поездом в Волгоградской области занялась транспортная прокуратураСмотреть фотографии
20:07
Мирные картины пережившего зверства фашистов художника покажут в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:05
«Димочка, найдись!»: волгоградка в эфире «Жди меня» рассказала о пропавшем 30 лет назад братеСмотреть фотографии
18:45
МЧС предупредило волгоградцев о скором приближении арктического холодаСмотреть фотографии
18:23
В России непроизводителям запретили экспортировать бензин до летаСмотреть фотографии
17:43
Медсестру подозревают в краже 300 тысяч у инвалида в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:11
Энергетики подготовились к ледяному дождю в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:34
«Ротор» с Парфёновым одержал первую победу в ТурцииСмотреть фотографии
16:28
Станет новым рекордом? На Волгоградскую область надвигается экстремальное похолоданиеСмотреть фотографии
16:18
Волгоградцам рассказали о новых правилах получения семейной ипотекиСмотреть фотографии
15:05
Под Волгоградом поезд №16 из Москвы протаранил легковушкуСмотреть фотографии
 