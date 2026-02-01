Волгоградского журналиста Вячеслава Ященко* Минюст признал иноагентом



Волгоградский журналист Вячеслав Ященко* внесен в реестр иноагентов Минюста как один из авторов телеграм-канала «Дозор в Волгограде»**.



Настоящий материал (информация) произведен иностранным агентом Ященко Вячеславом Григорьевичем или касается деятельности иностранного агента Кочегина Евгения Сергеевича.



– Проект «Дозор в Волгограде» принимал участие в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, а также участвовал в распространении сообщений и материалов организаций, включенных в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации. Распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, выступал против специальной военной операции на Украине. Создатель и авторы проекта проживают за пределами Российской Федерации, – говорится в сообщении Минюста, опубликованном 30 января.



Напомним, Вячеслав Ященко покинул Волгоград и Россию в начале 2024 года после проведенных у него дома обысков. Позднее он объявился в Германии.



Ранее сообщалось о включении в списки иноагентов еще одного создателя телеграм-канала Евгения Кочегина***. Также в списке авторов запрещенного ресурса числятся еще несколько человек.



*Станислав Ященко признан в РФ иностранным агентом



**Проект «Дозор в Волгограде» признан в РФ иностранным агентом



***Евгений Кочегин признан в РФ иностранным агентом