Как в Волгограде открывали дорогу к «Долине» и над чем пошутил замминистра Стасишин

«Хочется счастья. Долгожданного и желанного»: как сложилась судьба знаменитого оператора, снявшего хронику Сталинградской битвы

«Будешь психом или сядешь»: 18-летнего волгоградца отправили в СИЗО за потасовку в школе 3-летней давности

 В России непроизводителям запретили экспортировать бензин до лета
31 января правительство России сообщило о введении на полгода запрета на экспорт бензина, дизеля и другого топлива для тех, кто не занимается производством этой продукции.  ...
 Мишустин: в России в 2025 году введен блок законов по соцзащите бойцов СВО
В 2025 году «Единая России» инициировала пакет законов, защищающий права защитников Отечества. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с депутатами партии.  – Среди предложений, уже ставших...
Судьбы арестованных главы облкомприроды и его бывшего зама решат в Москве в один день

01.02.2026 07:49
01.02.2026 07:49


Мосгорсуд рассмотрит апелляционную жалобу на арест экс-заместителя председателя комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области Ирины Паниной 4 февраля. Информация опубликована в картотеке суда.

Напомним, в этот же день в московском городском суде пройдет заседание по аналогичной жалобе председателя облкомприроды Алексея Сивокоза, который также пытается выйти на свободу из СИЗО.

Как сообщалось, 21 января Мосгорсуд оставил под стражей руководителя правового управления администрации Волгограда Дарью Казанкову.

Напомним, двое действующих и одна бывшая чиновница были задержаны в Волгограде 17 декабря и доставлены в Москву.
Всем фигурантам вменяется злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия (ч.3 ст. 285 УК РФ). Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы. Дела волгоградских чиновников были засекречены, в связи с чем материалы заседаний не публикуются в открытом доступе.



