



Мосгорсуд рассмотрит апелляционную жалобу на арест экс-заместителя председателя комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области Ирины Паниной 4 февраля. Информация опубликована в картотеке суда.

Напомним, в этот же день в московском городском суде пройдет заседание по аналогичной жалобе председателя облкомприроды Алексея Сивокоза, который также пытается выйти на свободу из СИЗО.



Как сообщалось, 21 января Мосгорсуд оставил под стражей руководителя правового управления администрации Волгограда Дарью Казанкову.



Напомним, двое действующих и одна бывшая чиновница были задержаны в Волгограде 17 декабря и доставлены в Москву.

Всем фигурантам вменяется злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия (ч.3 ст. 285 УК РФ). Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы. Дела волгоградских чиновников были засекречены, в связи с чем материалы заседаний не публикуются в открытом доступе.







