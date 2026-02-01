В двух районах Волгоградской области «остекленели» линии электропередач

В двух муниципалитетах Волгоградской области зафиксированы гололедно-изморозевые отложения на воздушных линиях электропередач из-за снега с дождем. По данным компании Россетти Юг, локальные случаи обледенения наблюдаются в Камышинском и Дубовском районах. Энергетики проводят плавку гололеда на объектах электросетевого хозяйства.
Бригады трудятся в режиме повышенной готовности. Проезд к местам повреждения сетей осложняют снежные заносы на дорогах.
Напомним, в Волгоградской области со вчерашнего дня наблюдается ухудшение погодных условий. Гололед, дождь, переходящий в снег и понижение температуры уже фиксируются в северных районах региона.
Фото Россети Юг