 В России непроизводителям запретили экспортировать бензин до лета
31 января правительство России сообщило о введении на полгода запрета на экспорт бензина, дизеля и другого топлива для тех, кто не занимается производством этой продукции.  ...
 Мишустин: в России в 2025 году введен блок законов по соцзащите бойцов СВО
В 2025 году «Единая России» инициировала пакет законов, защищающий права защитников Отечества. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с депутатами партии.  – Среди предложений, уже ставших...
Общество

«Настоящий рай для перфекциониста»: волгоградский каллиграф превращает буквы в произведение искусства

Общество 01.02.2026 13:08
0
01.02.2026 13:08


Рабочее место, на котором графический планшет соседствует с остроконечными перьями и тушью для письма… Согласитесь, не самое тривиальное сочетание. Но никаких загадок в нем нет, ведь волгоградка Анастасия Ульяненко – профессиональный художник и каллиграф, превращающий буквы в настоящее произведение искусства. Автор десятка работ, она не просто подружила прошлое с настоящим, но и перекинула мостик в будущее, нисколько не опасаясь конкуренции с искусственным интеллектом. О своей работе, ценителях мастерства и причинах растущей популярности каллиграфии мастер рассказала корреспондентам ИА «Высота 102».


О чем чаще всего спрашивают каллиграфа при знакомстве? О самых необычных шрифтах? Секретах изучения новой техники? Увы, все более прозаично. Пожалуй, чаще всего Анастасии Ульяненко задают вопрос о ее бытовом почерке. «Наверное, в паспортном столе все падают от удивления?».

- Ответ многих удивляет: мой бытовой почерк мне совершенно не нравится. Да, я могу подписать документ красиво, но для этого мне потребуется больше времени. К слову, каллиграфия – это не просто красивый почерк, - развевает популярный миф волгоградский художник. – Почерк утилитарен. Ему обучают в школе, и его главная задача – быстро и разборчиво передать информацию, а не сделать это исключительно красиво. Моя цель, как художника – выполнить работу не просто эффектно и эстетично, но и соответствовать тематике и стилистике. Поэтому объявления в духе: "детские курсы каллиграфии" не верны по своей сути. Ведь в большинстве случаев педагоги не используют специальные инструменты, не обмакивают перо в тушь, а просто исправляют ребенку почерк, что называется чистописанием. 


Работа каллиграфа – настоящий рай для перфекционистов, шутит Анастасия. Как и в любом другом деле, в нем, конечно же, есть общеизвестные и манящие мастеров вершины. Однако конкретные маршруты к ним каждый автор выстраивает самостоятельно.

- Не каждый художник книги умеет подбирать шрифты, отрисовывать надписи, писать от руки все, что угодно. Но хороший должен уметь! – убеждена волгоградка. – Для меня каллиграфия – это не просто профессия, а дело для души. Я люблю стилизовать исторические шрифты, добавляя им нотки современности, создавать декоративные формы, предназначенные не для чтения, а для созерцания. В нашем деле к совершенству можно идти годами. В мире есть мастера, которые достигают такого уровня, что при просмотре их работ ты невольно ахаешь. Например, одной из главных суперзвезд в мире каллиграфии считается специалист Белого дома Ждейк Вайдман. Он создает настоящий эксклюзив, гравируя свои шрифты. Такое делали только в XIX веке, а сейчас эта техника практически утеряна.


Обывателю может показаться, что работа каллиграфа похожа на вечный и искомый многими дзен. Неспешное обмакивание пера, размеренное выведение каждой буквы и отключение от всего внешнего – идеальная картинка, созданная на основе главных стереотипов. Возможно, все было бы действительно так, если бы к профессии из прошлого не примешивались современные горящие сроки и бегущая впереди нас многозадачность.

Очень многое в этом процессе зависит от условий. Если мне удается выкроить время и сделать что-то лично для себя, то тогда я получаю огромное удовольствие. Однажды на пленэре, в моем далеком студенчестве, скульптор и председатель Волгоградского отделения Союза художников Олег Дедов посвятил мне стихотворение. Красивое, наполненное тонкими смыслами. Спустя много лет я написала его и оформила под стекло для себя. Сейчас наверняка сделала бы это интереснее, но в то же время эта работа возвращает мне прежние эмоции, состояния и настроения, - говорит Анастасия. – Конечно, наши будни наполнены не только умиротворением. Например, я пишу от руки, случайно капаю на лист тушью и срочно начинаю работу заново. Вы же понимаете, что в этом случае особого наслаждения уже не испытаешь. Хотя в идеале с каллиграфией нужно работать без спешки. Расслабленность и спокойствие мастера очень сильно сказывается на качестве письма.


 "Мы пришли за новыми нейронными связями"

Было бы обманом сказать, что каллиграфия была похоронена в прошлом и лишь недавно обрела свою вторую жизнь. Искусные шрифты всегда пользовались спросом и у издателей книг, и у владельцев кафе и ресторанов – список можно продолжать еще долго. Однако порой сама жизнь подсвечивает определенные направления и открывает у них второе дыхание.

- В последние годы большим спросом пользуется именно русский стиль. Возвращаются традиционные кириллические формы, скоропись, вязь, - отмечает каллиграф. – Они используются не только в книгах, но и, скажем, в создании принтов для одежды. Многие заказчики, открывающие кафе, магазины, с удовольствием соглашаются именно на русский стиль. При всей своей узнаваемости он все-таки звучит очень свежо.


Несмотря на то, что в Волгограде ценителей по-настоящему качественной каллиграфии можно пересчитать по пальцам, в последние годы это направление искусства становится все более востребованным у людей разных профессий.

В Волгограде, увы, единицы ценителей этого камерного вида графики. Чаще всего на выставки к художникам ходят другие художники, коллеги восхищаются коллегами, - отмечает Анастасия Ульяненко. – Но все-таки в последнее время гораздо больше людей интересуются каллиграфией, как определенным видом досуга. Среди моих учеников не только дизайнеры и декораторы, которые могут внедрить эти навыки в работу и, скажем, увеличить средний чек, но и люди других профессий. Они говорят откровенно: «Я пришел за новыми нейронными связями, потому что не хочу стареть». К слову, у каллиграфии действительно есть супербонус – во время занятий ею у нас одновременно работает сразу два полушария мозга. Конечно, я понимаю, что после наших занятий часть этих людей больше никогда не возьмутся за перо. Но в то же время они увидят и узнают это искусство. А, значит, откроют для себя новые смыслы и добавят в свою жизнь умение созерцать и воспринимать редкое и прекрасное ремесло.

Правда ли, что в современном мире горожане рискуют утратить навык письма от руки, корреспонденты ИА "Высота 102" рассказывали в отдельном материале.

Фото Анастасии Ульяненко 

Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
