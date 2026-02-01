Бочаров поздравил Патриарха Кирилла со значимой датой





Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров направил поздравления Святейшему Патриарху Московскому и Всея Руси Кириллу в день очередной годовщины со дня интронизации. 1 февраля 17 лет назад было совершено возведение новоизбранного Патриарха на патриаршую кафедру.

Глава региона выразил самые искренние и сердечные поздравления в адрес Патриарха Кирилла. В частности, губернатор подчеркнул, что под предстоятельством Патриарха Кирилла Русская Православная Церковь продолжает свою высокую духовную миссию, несет свое служение и молитвенную помощь везде, где нужна духовная поддержка.



Также в поздравлении был отмечен личный вклад Патриарха Кирилла в укрепление традиционных ценностей.



Фото администрации Волгоградской области (архив)






