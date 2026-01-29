Два подростка устроили погром в парке в станице Волгоградской области

17-летний житель одной из станиц Кумылженского района предстанет перед судом за бесчинства, который он устроил в парке с малолетним приятелем. По данным ГУ МВД по Волгоградской области, 13 июля 2025 года юноша с 13-летним товарищем свалили фонарь освещения, разломали пластиковый информационный стенд, посвященный службе в пограничных войсках, а также несколько садовых бордюров.
Молодому человеку грозят штраф, исправительные работы или арест на три месяца. К слову, уголовная ответственность за вандализм начинается с 14 лет.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области