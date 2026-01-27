«Увезли в рабство?»: в Москве нашелся пропавший перед Новым годом житель Урюпинска





Пропавший в конце 2025 года житель Урюпинска Волгоградской области Александр Ратушный найден живым. Как рассказала ИА «Высота 102» его сестра Юлия, мужчина нашелся в Москве, однако не в самом лучшем виде.

– Пока Александр находится в Москве у моего знакомого, приводит себя в порядок. Удалось выяснить, что его увезли туда незнакомые люди. Возможно, хотели в рабство его забрать. Они его практически раздели – нашли его в легкой ветровке в такой мороз. Забрали паспорт. Но, слава Богу, живой, – поделилась женщина.

Напомним, 44-летний Александр исчез 26 декабря 2025 года. С заявлением о пропаже брата в полицию и в поисковый отряд «ЛизаАлерт» обратилась его сестра.

Женщина не могла связаться с родственником, так как незадолго до исчезновения он потерял телефон. При этом в квартире у мужчины наблюдались следы погрома – перевернутая мебель, разбросанные ножи.