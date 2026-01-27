Главное

На Тулака возводят микрорайон с огромным парком«Сверху» дали «зелёный свет»: волгоградцы рассказали о нежелании проверяющих приглушить снегогенераторы на Горной полянеВ Александро-Невском соборе Крещение встретили сотни волгоградцев: фотоВ Волжском в январе резко вырастет плата за отоплениеРегиональные выплаты после терактов ВСУ планируют утвердить в Волгограде

Актуально

«Будешь психом или сядешь»: 18-летнего волгоградца отправили в СИЗО за потасовку в школе 3-летней давности

Сотни волгоградцев встретили Крещение у ледяных купелей: фоторепортаж

168 пробоин и следы запекшейся крови: найденная в Сталинграде шинель помогла узнать о подвиге генерала Глазкова

Федеральные новости

 Госдума одобрила законопроект о праве ФСБ временно отключать стационарный интернет
Госдума сегодня, 27 января, в первом чтении одобрила законопроект, который дает право отключать мобильный и стационарный интернет, а также телефонную связь, передает РБК.  Поправки в...
 Расследование гибели новорожденного в роддоме Ростова взял на контроль Бастрыкин
Расследование причин гибели новорожденного в роддоме Ростова-на-Дону в декабре 2025 года взял на личный контроль глава СК России Александр Бастрыкин. Мать ребенка настаивает на том, что смерть наступила в...
Расследования

«Увезли в рабство?»: в Москве нашелся пропавший перед Новым годом житель Урюпинска

Расследования 27.01.2026 18:17
0
27.01.2026 18:17


Пропавший в конце 2025 года житель Урюпинска Волгоградской области Александр Ратушный найден живым. Как рассказала ИА «Высота 102» его сестра Юлия, мужчина нашелся в Москве, однако не в самом лучшем виде. 

– Пока Александр находится в Москве у моего знакомого, приводит себя в порядок. Удалось выяснить, что его увезли туда незнакомые люди. Возможно, хотели в рабство его забрать. Они его практически раздели – нашли его в легкой ветровке в такой мороз. Забрали паспорт. Но, слава Богу, живой, – поделилась женщина. 

Напомним, 44-летний Александр исчез 26 декабря 2025 года. С заявлением о пропаже брата в полицию и в поисковый отряд «ЛизаАлерт» обратилась его сестра. 

Женщина не могла связаться с родственником, так как незадолго до исчезновения он потерял телефон. При этом в квартире у мужчины наблюдались следы погрома – перевернутая мебель, разбросанные ножи. 

Вернувшись домой, надеется Юлия, Александр расскажет более подробно, что с ним произошло и кто были те люди, которые оставили его без одежды и документов. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
27.01.2026 18:17
Расследования 27.01.2026 18:17
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.01.2026 15:45
Расследования 27.01.2026 15:45
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.01.2026 14:09
Расследования 27.01.2026 14:09
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.01.2026 12:58
Расследования 27.01.2026 12:58
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.01.2026 21:03
Расследования 26.01.2026 21:03
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.01.2026 14:46
Расследования 26.01.2026 14:46
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.01.2026 13:04
Расследования 26.01.2026 13:04
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.01.2026 18:22
Расследования 25.01.2026 18:22
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.01.2026 18:36
Расследования 23.01.2026 18:36
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.01.2026 16:03
Расследования 23.01.2026 16:03
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.01.2026 13:05
Расследования 23.01.2026 13:05
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.01.2026 20:56
Расследования 22.01.2026 20:56
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.01.2026 19:56
Расследования 22.01.2026 19:56
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.01.2026 15:05
Расследования 22.01.2026 15:05
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.01.2026 13:25
Расследования 22.01.2026 13:25
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:26
«Хочется счастья. Долгожданного и желанного»: как сложилась судьба знаменитого оператора, снявшего хронику Сталинградской битвыСмотреть фотографии
18:17
«Увезли в рабство?»: в Москве нашелся пропавший перед Новым годом житель УрюпинскаСмотреть фотографии
17:29
В Волгоградской областной больнице №1 открылась кафе-столоваяСмотреть фотографии
17:10
Госдума одобрила законопроект о праве ФСБ временно отключать стационарный интернетСмотреть фотографии
16:12
Волгоградцы почтили память блокадников ЛенинградаСмотреть фотографии
15:45
Бастрыкин поручил проверить законность новой стройки на улице ФадееваСмотреть фотографии
15:31
В Камышине под залпы орудий простились с бойцом СВО Дмитрием БелкинымСмотреть фотографии
15:09
Гидрометцентр предупредил волгоградцев о возвращении гололёда и тумановСмотреть фотографии
15:05
Форвард Абу-Саид Эльдарушев стал игроком «Ротора»Смотреть фотографии
14:32
Спортивный директор «Ротора» Дуров опроверг слухи об уходе игроковСмотреть фотографии
14:19
Музей «Сталинградская битва» поднялся в российском рейтинге. Новые позицииСмотреть фотографии
14:09
В Волгограде банду аферистов осудили за опустошение счетов за бонусы банкаСмотреть фотографии
14:02
Нападающий Кирилл Никишин покинул «Ротор»Смотреть фотографии
13:47
«Сообща и по плану»: в Волгограде депутаты решили, как будут искать коррупционеров среди своихСмотреть фотографии
12:58
Под Волгоградом фермера осудили за смертельные побои сбежавшего работникаСмотреть фотографии
12:41
Бочаров анонсировал первую региональную спартакиаду для студентовСмотреть фотографии
11:57
В Камышине суд списал кредит, оформленный аферистами на бойца СВОСмотреть фотографии
11:56
Приставы оштрафовали микрозаймы за поток смс волгоградцуСмотреть фотографии
11:37
На Тулака возводят микрорайон с огромным паркомСмотреть фотографии
11:18
Ложное солнце в виде ромба засняли очевидцы над ВолгоградомСмотреть фотографии
11:13
300 тонн сои из Волгоградской области забраковали из-за пестицидовСмотреть фотографии
10:57
«Необходимо подойти рачительно»: Андрей Бочаров поручил за два месяца доработать проект реконструкции технического колледжаСмотреть фотографии
10:19
Волгоградцы просят Бастрыкина проверить законность новой стройки на ул. ФадееваСмотреть фотографииCмотреть видео
10:18
Авиарейсы из Шереметьево в Волгоград задерживаются из-за снегопадаСмотреть фотографии
10:18
Не отстояли в защите: волгоградский «Каустик» проиграл «Зениту» в Санкт-ПетербургеСмотреть фотографии
10:06
ВЦИОМ: Россияне в среднем потратили на Новый год свыше 64,4 тыс. рублейСмотреть фотографии
09:18
МЧС предупредило об аномальном морозе на севере Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:14
В Волгограде волонтёры выхаживают подстреленную цаплюСмотреть фотографии
08:48
Волгоградская область вошла в топ-5 регионов по борьбе с коррупциейСмотреть фотографии
08:20
Минобороны сообщило об отражении налёта ВСУ на южные регионы РоссииСмотреть фотографии
 