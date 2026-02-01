Главное

По современным стандартам: в Волгограде модернизируют ключевые энергообъектыЗамминистра Стасишин открыл новую дорогу на юге Волгограда«Сверху» дали «зелёный свет»: волгоградцы рассказали о нежелании проверяющих приглушить снегогенераторы на Горной полянеВ Александро-Невском соборе Крещение встретили сотни волгоградцев: фотоВ Волжском в январе резко вырастет плата за отопление

Как в Волгограде открывали дорогу к «Долине» и над чем пошутил замминистра Стасишин

«Хочется счастья. Долгожданного и желанного»: как сложилась судьба знаменитого оператора, снявшего хронику Сталинградской битвы

«Будешь психом или сядешь»: 18-летнего волгоградца отправили в СИЗО за потасовку в школе 3-летней давности

 В России непроизводителям запретили экспортировать бензин до лета
31 января правительство России сообщило о введении на полгода запрета на экспорт бензина, дизеля и другого топлива для тех, кто не занимается производством этой продукции.  ...
 Мишустин: в России в 2025 году введен блок законов по соцзащите бойцов СВО
В 2025 году «Единая России» инициировала пакет законов, защищающий права защитников Отечества. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с депутатами партии.  – Среди предложений, уже ставших...
Центральный парк Волгограда лишился колеса обозрения

Общество 01.02.2026 06:48
История 50-метрового колеса обозрения закончилась в ЦПКиО Волгограда, однако сам объект продолжит работу, но  в другом месте и под другим названием. Как сообщили в администрации парка, последние 7 кабинок 50-метрового колеса обозрения отправились из Центрального парка Волгограда в Красноармейский район, где его установят на бульваре Энгельса.

Сейчас все элементы колеса обозрения находятся на базе подрядной организации. Перед монтажными работами детали проходят пескоструйную обработку, а потом будут выкрашены в красный свет, а колесо обозрения получит новое название -  «Красное солнце».

К слову, кабинки в новом месте будут усовершенствованы - в них установят систему кондиционирования.

Напомним, на месте старого объекта будет установлено самое высокое в России квантовое колесо обозрения.

Фото ЦПКиО

