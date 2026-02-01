Центральный парк Волгограда лишился колеса обозрения





История 50-метрового колеса обозрения закончилась в ЦПКиО Волгограда, однако сам объект продолжит работу, но в другом месте и под другим названием. Как сообщили в администрации парка, последние 7 кабинок 50-метрового колеса обозрения отправились из Центрального парка Волгограда в Красноармейский район, где его установят на бульваре Энгельса.



Сейчас все элементы колеса обозрения находятся на базе подрядной организации. Перед монтажными работами детали проходят пескоструйную обработку, а потом будут выкрашены в красный свет, а колесо обозрения получит новое название - «Красное солнце».





К слову, кабинки в новом месте будут усовершенствованы - в них установят систему кондиционирования.







Напомним, на месте старого объекта будет установлено самое высокое в России квантовое колесо обозрения.

