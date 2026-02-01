14-летний судимый волгоградец обнес с другом спортмагазин











В Волжском 14-летний волгоградец с товарищем совершили кражу из спортивного магазина в Волжском. Происшествие зафиксировали видеокамеры 15 января 2026 года. Двое подростков похитили спортивную одежду почти на 39 тысячи рублей.

Личность одного из воришек была установлена – им оказался ранее судимый 14-летний юноша, состоящий на профилактическом учете. Полицейские принимают меры для задержания второго. Подростков также проверяют на совершение аналогичных преступлений.



Видео ГУ МВД по Волгоградской области



