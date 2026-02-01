Главное

По современным стандартам: в Волгограде модернизируют ключевые энергообъектыЗамминистра Стасишин открыл новую дорогу на юге Волгограда«Сверху» дали «зелёный свет»: волгоградцы рассказали о нежелании проверяющих приглушить снегогенераторы на Горной полянеВ Александро-Невском соборе Крещение встретили сотни волгоградцев: фотоВ Волжском в январе резко вырастет плата за отопление

Актуально

Как в Волгограде открывали дорогу к «Долине» и над чем пошутил замминистра Стасишин

«Хочется счастья. Долгожданного и желанного»: как сложилась судьба знаменитого оператора, снявшего хронику Сталинградской битвы

«Будешь психом или сядешь»: 18-летнего волгоградца отправили в СИЗО за потасовку в школе 3-летней давности

Федеральные новости

 В России непроизводителям запретили экспортировать бензин до лета
31 января правительство России сообщило о введении на полгода запрета на экспорт бензина, дизеля и другого топлива для тех, кто не занимается производством этой продукции.  ...
 Мишустин: в России в 2025 году введен блок законов по соцзащите бойцов СВО
В 2025 году «Единая России» инициировала пакет законов, защищающий права защитников Отечества. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с депутатами партии.  – Среди предложений, уже ставших...
Происшествия

14-летний судимый волгоградец обнес с другом спортмагазин

Происшествия 01.02.2026 15:54
0
01.02.2026 15:54




В Волжском 14-летний волгоградец с товарищем совершили кражу из спортивного магазина в Волжском. Происшествие зафиксировали видеокамеры 15 января 2026 года. Двое подростков похитили спортивную одежду почти на 39 тысячи рублей.

Личность одного из воришек была установлена – им оказался ранее судимый 14-летний юноша, состоящий на профилактическом учете. Полицейские принимают меры для задержания второго. Подростков также проверяют на совершение аналогичных преступлений.

Видео ГУ МВД по Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
01.02.2026 15:54
Происшествия 01.02.2026 15:54
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.02.2026 11:59
Происшествия 01.02.2026 11:59
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.02.2026 11:00
Происшествия 01.02.2026 11:00
Комментарии

0
Далее
Происшествия
31.01.2026 15:05
Происшествия 31.01.2026 15:05
Комментарии

0
Далее
Происшествия
31.01.2026 12:00
Происшествия 31.01.2026 12:00
Комментарии

0
Далее
Происшествия
31.01.2026 11:34
Происшествия 31.01.2026 11:34
Комментарии

0
Далее
Происшествия
31.01.2026 11:19
Происшествия 31.01.2026 11:19
Комментарии

0
Далее
Происшествия
31.01.2026 09:59
Происшествия 31.01.2026 09:59
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.01.2026 19:50
Происшествия 30.01.2026 19:50
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.01.2026 12:14
Происшествия 30.01.2026 12:14
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.01.2026 11:10
Происшествия 30.01.2026 11:10
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.01.2026 09:47
Происшествия 30.01.2026 09:47
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.01.2026 18:17
Происшествия 29.01.2026 18:17
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.01.2026 12:02
Происшествия 29.01.2026 12:02
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.01.2026 10:59
Происшествия 29.01.2026 10:59
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:40
В Волгоградской области готовятся к погодному армагедонуСмотреть фотографии
18:25
Экс-депутат гордумы устроился на новую работу в облкомспортаСмотреть фотографии
17:36
«Проберет до костей»: морозы до -32 со снежным штормом идут на Волгоградскую областьСмотреть фотографии
16:58
Бочаров поздравил Патриарха Кирилла со значимой датойСмотреть фотографии
16:45
«Жалкая толпа бредет к своему последнему пристанищу»: как в спасшемся от оккупации районе Сталинграда появился лагерь для фашистовСмотреть фотографии
16:28
В Волгограде силовики нагрянули в караоке-барыСмотреть фотографии
15:54
14-летний судимый волгоградец обнес с другом спортмагазинСмотреть фотографииCмотреть видео
15:31
В Волгоградской области десятки сел остались без света из-за ледяного дождяСмотреть фотографии
14:53
Волгоградцы вторую неделю сидят без воды из-за ЧП в квартире покойникаСмотреть фотографии
14:31
«Это диверсия»: участники СВО выступили против реорганизации хуторской школы в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
14:11
В части саратовских школ отменены уроки из-за грядущих морозовСмотреть фотографии
13:29
Ватерполисты «Спартака» дважды победили «Восток-2»Смотреть фотографии
13:08
«Настоящий рай для перфекциониста»: волгоградский каллиграф превращает буквы в произведение искусстваСмотреть фотографии
12:45
Волгоградского журналиста Вячеслава Ященко* Минюст признал иноагентомСмотреть фотографии
12:10
В Волгограде и области ввели особый режим из-за погодыСмотреть фотографии
11:59
Жуткий момент столкновения УАЗ с поездом Москва-Волгоград попал на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
11:22
Волгоградский теннисист Киватцев остановился в шаге от финалаСмотреть фотографии
11:00
23-летний волгоградец погиб в протаранившей столбы Ладе ПриореСмотреть фотографии
09:55
Дорожало не всё: за что волгоградцы платили меньше в 2025 годуСмотреть фотографии
09:41
Пособия 219 тысячам волгоградцев проиндексируют с 1 февраляСмотреть фотографии
09:18
В двух районах Волгоградской области «остекленели» линии электропередачСмотреть фотографии
07:49
Судьбы арестованных главы облкомприроды и его бывшего зама решат в Москве в один деньСмотреть фотографии
06:48
Центральный парк Волгограда лишился колеса обозренияСмотреть фотографии
06:25
В Волгоградской области 1 февраля открыли трассу Р-228Смотреть фотографии
05:59
В Волгограде 1 февраля закроют участок НулевойСмотреть фотографии
05:47
Угроза БПЛА объявлена в Волгоградской области 1 февраляСмотреть фотографии
21:18
Сокращенная рабочая неделя ждёт волгоградцев в февралеСмотреть фотографии
20:35
ДТП с поездом в Волгоградской области занялась транспортная прокуратураСмотреть фотографии
20:07
Мирные картины пережившего зверства фашистов художника покажут в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:05
«Димочка, найдись!»: волгоградка в эфире «Жди меня» рассказала о пропавшем 30 лет назад братеСмотреть фотографии
 