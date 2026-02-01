Дорожало не всё: за что волгоградцы платили меньше в 2025 году





В волгоградском отделении Банка России по итогам мониторинга назвали продукты, товары и услуги, которые больше всего подорожали в конце 2025 года. Однако цены росли не на всё.

В частности, по данным экспертов, лидером подорожания стали чай и кофе – они прибавили в цене 14,04%. Хлеб оказался на втором месте по росту стоимости – 13,1%. Сыр подорожал на 10,52%.В тройке самой подешевевшей еды оказались яйца, плодоовощная продукция, включая картофель, и сахар. С большим отрывом от своих «соперников» по этому списку оказались яйца. Они подешевели за год на 32,8%. Стоимость сахара снизилась на 9,65%, а макаронных изделий - на 6,44%.Самым подорожавшим за прошлый год непродовольственным товаром стали печатные изделия. Рост цен составил почти 11%. Цены на медтовары выросли на 9,39%, а бензин стал стоить больше на 8,98%. В тройке подешевевших товаров оказались персональные компьютеры, телерадиотовары и меховые изделия – снижение составило 10,56%, 8,96% и 7,6% соответственно.Что касается сферы услуг, то всего лишь в двух сегментах зафиксировано небольшое снижение цен. Например, стоимость зарубежных поездок уменьшилась на 2,05%, а телекоммуникационные услуги подешевели на 0,44%. Все остальное, наоборот, выросло в цене. На первом месте по подорожанию оказались экскурсионные услуги – рост составил 12,36%. Коммуналка выросла на 12,22%, а транспортные услуги – на 11,96%. Подорожание бытовых услуг составило 10,05%.