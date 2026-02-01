Главное

По современным стандартам: в Волгограде модернизируют ключевые энергообъектыЗамминистра Стасишин открыл новую дорогу на юге Волгограда«Сверху» дали «зелёный свет»: волгоградцы рассказали о нежелании проверяющих приглушить снегогенераторы на Горной полянеВ Александро-Невском соборе Крещение встретили сотни волгоградцев: фотоВ Волжском в январе резко вырастет плата за отопление

Актуально

Как в Волгограде открывали дорогу к «Долине» и над чем пошутил замминистра Стасишин

«Хочется счастья. Долгожданного и желанного»: как сложилась судьба знаменитого оператора, снявшего хронику Сталинградской битвы

«Будешь психом или сядешь»: 18-летнего волгоградца отправили в СИЗО за потасовку в школе 3-летней давности

Федеральные новости

 В России непроизводителям запретили экспортировать бензин до лета
31 января правительство России сообщило о введении на полгода запрета на экспорт бензина, дизеля и другого топлива для тех, кто не занимается производством этой продукции.  ...
 Мишустин: в России в 2025 году введен блок законов по соцзащите бойцов СВО
В 2025 году «Единая России» инициировала пакет законов, защищающий права защитников Отечества. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с депутатами партии.  – Среди предложений, уже ставших...
Экономика

Дорожало не всё: за что волгоградцы платили меньше в 2025 году

Экономика 01.02.2026 09:55
0
01.02.2026 09:55


В волгоградском отделении Банка России по итогам мониторинга назвали продукты, товары и услуги, которые больше всего подорожали в конце 2025 года. Однако цены росли не на всё.

В частности, по данным экспертов, лидером подорожания стали чай и кофе – они прибавили в цене 14,04%. Хлеб оказался на втором месте по росту стоимости – 13,1%. Сыр подорожал на 10,52%.

В тройке самой подешевевшей еды оказались яйца, плодоовощная продукция, включая картофель, и сахар. С большим отрывом от своих «соперников» по этому списку оказались яйца. Они подешевели за год на 32,8%. Стоимость сахара снизилась на 9,65%, а макаронных изделий   - на 6,44%.

Самым подорожавшим за прошлый год непродовольственным товаром стали печатные изделия. Рост цен составил почти 11%. Цены на медтовары выросли на 9,39%, а бензин стал стоить больше  на 8,98%. В тройке подешевевших товаров оказались персональные компьютеры, телерадиотовары и меховые изделия – снижение составило 10,56%, 8,96% и 7,6% соответственно.

Что касается сферы услуг, то всего лишь в двух сегментах зафиксировано небольшое снижение цен. Например, стоимость зарубежных поездок уменьшилась на 2,05%, а телекоммуникационные услуги подешевели на 0,44%. Все остальное, наоборот, выросло в цене. На первом месте по подорожанию оказались экскурсионные услуги – рост составил 12,36%. Коммуналка выросла на 12,22%, а транспортные услуги – на 11,96%. Подорожание бытовых услуг составило 10,05%.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
01.02.2026 09:55
Экономика 01.02.2026 09:55
Комментарии

0
Далее
Экономика
30.01.2026 16:49
Экономика 30.01.2026 16:49
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
30.01.2026 10:54 Реклама
Экономика 30.01.2026 10:54 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
30.01.2026 09:41 Реклама
Экономика 30.01.2026 09:41 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
30.01.2026 05:41
Экономика 30.01.2026 05:41
Комментарии

0
Далее
Экономика
29.01.2026 16:46
Экономика 29.01.2026 16:46
Комментарии

0
Далее
Экономика
29.01.2026 16:45 Реклама
Экономика 29.01.2026 16:45 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
29.01.2026 15:06
Экономика 29.01.2026 15:06
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
29.01.2026 14:00
Экономика 29.01.2026 14:00
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
29.01.2026 10:00
Экономика 29.01.2026 10:00
Комментарии

0
Далее
Экономика
28.01.2026 21:37
Экономика 28.01.2026 21:37
Комментарии

0
Далее
Экономика
28.01.2026 20:30
Экономика 28.01.2026 20:30
Комментарии

0
Далее
Экономика
28.01.2026 17:07
Экономика 28.01.2026 17:07
Комментарии

0
Далее
Экономика
28.01.2026 11:50
Экономика 28.01.2026 11:50
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.01.2026 10:11
Экономика 28.01.2026 10:11
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

09:55
Дорожало не всё: за что волгоградцы платили меньше в 2025 годуСмотреть фотографии
09:41
Пособия 219 тысячам волгоградцев проиндексируют с 1 февраляСмотреть фотографии
09:18
В двух районах Волгоградской области «остекленели» линии электропередачСмотреть фотографии
07:49
Судьбы арестованных главы облкомприроды и его бывшего зама решат в Москве в один деньСмотреть фотографии
06:48
Центральный парк Волгограда лишился колеса обозренияСмотреть фотографии
06:25
В Волгоградской области 1 февраля открыли трассу Р-228Смотреть фотографии
05:59
В Волгограде 1 февраля закроют участок НулевойСмотреть фотографии
05:47
Угроза БПЛА объявлена в Волгоградской области 1 февраляСмотреть фотографии
21:18
Сокращенная рабочая неделя ждёт волгоградцев в февралеСмотреть фотографии
20:35
ДТП с поездом в Волгоградской области занялась транспортная прокуратураСмотреть фотографии
20:07
Мирные картины пережившего зверства фашистов художника покажут в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:05
«Димочка, найдись!»: волгоградка в эфире «Жди меня» рассказала о пропавшем 30 лет назад братеСмотреть фотографии
18:45
МЧС предупредило волгоградцев о скором приближении арктического холодаСмотреть фотографии
18:23
В России непроизводителям запретили экспортировать бензин до летаСмотреть фотографии
17:43
Медсестру подозревают в краже 300 тысяч у инвалида в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:11
Энергетики подготовились к ледяному дождю в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:34
«Ротор» с Парфёновым одержал первую победу в ТурцииСмотреть фотографии
16:28
Станет новым рекордом? На Волгоградскую область надвигается экстремальное похолоданиеСмотреть фотографии
16:18
Волгоградцам рассказали о новых правилах получения семейной ипотекиСмотреть фотографии
15:05
Под Волгоградом поезд №16 из Москвы протаранил легковушкуСмотреть фотографии
14:30
Пели «Катюшу» всем залом: фельдмаршала Паулюса пленили в музее-панораме «Сталинградская битва»Смотреть фотографии
13:49
Врачи борются за жизнь волгоградки, попавшей под трамвайСмотреть фотографии
12:46
Волгоградцам объяснили, как записаться к врачу через МАХСмотреть фотографии
12:21
Генпрокурор РФ помог волгоградской фирме снизить таможенные платежиСмотреть фотографии
11:34
Водитель фуры совершил смертельный обгон на трассе в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:19
Шокирующий момент наезда трамвая на женщину в Волгограде попал на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
10:55
«Левка, тебе там подарок! Там наши пришли!»: пронзительные воспоминания детей об окончании Сталинградской битвыСмотреть фотографии
09:59
«Сплошной каток»: пробка из грузовиков образовалась из-за ДТП на подъезде к ВолгоградуСмотреть фотографииCмотреть видео
09:22
Трассу от Волгограда до Камышина открыли для движения утром 31 январяСмотреть фотографии
08:57
Волгоградцам рассказали, сколько заплатят за больничный в 2026 годуСмотреть фотографии
 