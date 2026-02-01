



В Котовском районе Волгоградской области сильный ветер и ледяной дождь стали причиной отключения света в нескольких селах. По информации администрации района, частично обесточено села Мокрая Ольховка, а также населенные пункты Крячки, Неткачи, Тарасово, Дорошево, Перещепное, Коростино, Племхоз.

- На месте работают аварийные бригады. Дополнительно прибывают аварийные бригады из соседних муниципалитетов. На сегодня запланировано подключение электроснабжения от резервных источников в сёлах Коростино и Племхоз, - говорится в заявлении.

Наиболее сложная ситуация сложилась на участке между сёлами Мокрая Ольховка и Перещепное – здесь повреждено более 20 опор. Ведётся расчистка подъездных путей к ЛЭП для устранения повреждений.

Социальные объекты - школы, больницы и детские сады - обеспечиваются электроэнергией с помощью резервных источников, заверили в администрации района.



Ранее сообщалось о проблемах с электричеством в Палласовском, Дубовском, Камышинском районах.



Волгоградские энергетики сегодня, 1 февраля, перешли на особый режим работы из-за ухудшения погодных условий – сильного ветра, ледяного дождя со снегом и приближающегося резкого понижения температуры.



Фото Россети Юг







