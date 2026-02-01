Волгоградцы вторую неделю сидят без воды из-за ЧП в квартире покойника





Жители дома №21 по ул. 51-й Гвардейской дивизии в Волгограде уже почти две недели вынуждены существовать без холодной и горячей воды. По словам волгоградки Евгении, 20 января стало затапливать ее квартиру.

- Прорвало трубы в квартире, где жила одинокая бабушка. В сентябре 2025 года я вызывала сотрудников МЧС из-за трупного запаха. Они приехали, вскрыли квартиру, где жила женщина, и вынесли труп. После потопа аварийщики отключили воду на всем стояке. Пять квартир с 20 января сидят без воды. А у меня и еще в одной квартире маленькие дети, - рассказывает женщина.



Однако зайти в квартиру скончавшейся волгоградки, чтобы устранить порыв, коммунальщики не могут. Неизвестно также, есть ли у нее наследники. Соседи, впрочем, никогда не видели, чтобы к ней кто-то приходил.



Люди обращались за помощью в администрацию Дзержинского района, в полицию.



- Но все только руками разводят – без решения суда в квартиру входить никто не может. Говорят, в суд должна обратиться управляющая компания. Но как нам жить без воды все это время? – недоумевают люди.



Между тем, в ТСН «Гвардейский» корреспондента ИА «Высота 102» заверили, что сегодня подача воды в пять квартир будет возобновлена. Редакция будет следить за развитием событий.





