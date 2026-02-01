









Планы администрации Серафимовичского района Волгоградской области о реорганизации сельских школ возмутили участников СВО из хутора Клетско-Почтовский. Николай В., который после мобилизации уже четыре года находится в зоне специальной военной операции, записал видеообращение от имени других земляков, сражающихся за ленточкой, обратившись в том числе к главе СК РФ.

- Я защищаю нашу родину в надежде на светлое будущее моих детей. А в это время на моей малой родине происходит настоящая диверсия. Школы района, в том числе Клетско Почтовская, где учился я, моя супруга, а сейчас наши дети, планируют реорганизовать и присоединить к одной серафимовичской школе. Ранее чиновники неоднократно пытались это сделать, но жители хутора отстояли право школы быть самостоятельной. Но мы все знаем, к чему приводят такие эксперименты с образованием, - заявил Николай.



По его словам, в итоге такие школы закрывают ради экономии бюджета.



- Но село, в котором нет школы, обречено на вымирание. А я бы хотел вернуться в место, у которого есть будущее, - продолжает Николай.



Боец подчеркнул, что в такое трудное время власть должна быть едина со своим народом, прислушиваться к его мнению и должна думать не об экономии бюджета, а о будущем людей и всей страны в целом.



- Мы - участники СВО, категорически против ликвидации и реорганизации в любой форме. Мы будем бороться за будущее наших детей, за нашу школу и ее руководителя, - заключил Николай.



К Николаю присоединился другой участник СВО из хутора Клетско-Почтовский. Александр Я. находится за ленточкой уже три года и для него полным шоком стала новость о том, что чиновники собираются реорганизовать школу, куда ходит его сын.



- Что же такое происходит? Пока мы боремся с фашизмом, управленцы экономят на наших детях, разрушают школы. Я категорически против реорганизации в любой форме и потери самостоятельного юридического лица нашей школы и говорю этому категорическое нет, - говорит мужчина в своем видеообращении.



Обращения участников специальной военной операции сейчас активно обсуждается в социальных сетях жителями района, которые выражают полную солидарность с мнением бойцов. За несколько дней жители Клетско-Почтовского, Теринского, Отрожкинского хуторов собрали сотни подписей против «филиализации» школ и отправили их главе Серафимовичского района Татьяне Ильиной и в районную думу.



В комитете образования и науки Волгоградской области корреспонденту V102.RU не стали комментировать ситуацию, предложив обратиться в администрацию района. Выяснить мнение администрации Серафимовичского района по этому вопросу на момент публикации не удалось. Между тем, 30 января глава района Татьяна Ильина встретилась с жителями, выступающими против реорганизации школ. По словам селян, эмоциональный диалог не привел ни к какому результату.



- Все остались на своих позициях. Мы все - против реорганизации школ. Глава района, в свою очередь, обещала, что все школы будут работать в прежнем режиме, а изменится только их юридический статус. Но мы в это не верим и уверены, что это - первый шаг к закрытию сельских школ, - подытожили итоги встречи жители и пообещали продолжить борьбу против реорганизации учреждений образования района.





