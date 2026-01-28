Сотрясение мозга и поломанное ребро: на юге Волгограда мужчина избил прохожего





В Красноармейском районе Волгограда полиция задержала 22-летнего местного жителя, который подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью прохожему. Как рассказали в региональном главке МВД, травмы прохожему подозреваемый нанес в ходе конфликта на улице.

Уточняется, что в больницу обратился 36-летний местный житель, у которого были диагностированы сотрясение головного мозга и перелом ребра. О травмах явно криминального характера сообщили в отдел полиции.

Сотрудникам полиции оперативно удалось установить и задержать ранее судимого волгоградца, который сознался в содеянном. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.