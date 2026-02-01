В Волгоградской области готовятся к погодному армагеддону





В Волгоградской области службы жизнеобеспечения переведены на особый режим в связи с ухудшением погоды. Как сообщало ИА «Высота 102», еще утром 1 февраля в компании Россетти Юг объявили о работе в особых условиях из-за сильного гололеда, мокрого снега с дождем. В ликвидации нештатных ситуаций на энергообъектах задействованы 10 бригад: 37 специалистов и 13 единиц спецтехники. Подготовлены 15 резервных источников электроснабжения суммарной мощностью порядка 9 МВт.

На особом контроле остается дорожная ситуация: в готовности порядка 400 единиц техники, в достаточном количестве заготовлены противогололедные материалы. В связи с резко изменяющимися погодными условиями специалисты напоминают, что на региональных автомагистралях создана 31 площадка для отдыха на более чем 4 тыс. мест, где автомобилисты могут переждать непогоду.

Напомним, из-за обледенения проводов в регионе без света остались десятки сел. При этом синоптики предупреждают, что в ближайшие дни на некоторых территориях Волгоградской области ожидаются ночные морозы до -32.





