Вузы Волгограда не отменят бакалавриат и магистратуру с 1 сентября





В Госдуме РФ внесли ясность в появившуюся ранее информацию о массовом переходе вузов на новую модель обучения. Напомним, ранее сообщалось об одновременной отмене бакалавриата и магистратуры в вузах России и замене этих форм обучения на базовое и специализированное высшее образование. Депутат Госдумы Ксения Горячева уточнила, что нововведения коснутся ограниченного количества высших учебных заведений, чтобы реформы не стали неожиданностью для образовательной системы.

Как выяснило ИА «Высота 102», волгоградские вузы в пилотный список не входят. И в новом учебном году в них будут действовать прежние формы обучения.