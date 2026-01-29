Главное

НИИТОН Саратовского медуниверситета внедряет инновационный метод лечения суставов — SVF-терапию«Сверху» дали «зелёный свет»: волгоградцы рассказали о нежелании проверяющих приглушить снегогенераторы на Горной полянеВ Александро-Невском соборе Крещение встретили сотни волгоградцев: фотоВ Волжском в январе резко вырастет плата за отоплениеРегиональные выплаты после терактов ВСУ планируют утвердить в Волгограде

«Будешь психом или сядешь»: 18-летнего волгоградца отправили в СИЗО за потасовку в школе 3-летней давности

168 пробоин и следы запекшейся крови: найденная в Сталинграде шинель помогла узнать о подвиге генерала Глазкова

Опасные связи: экс-главред «Маяка» Котово получила 8 лет колонии за взятку от олигарха Качуровского

 Госдума одобрила законопроект о праве ФСБ временно отключать стационарный интернет
Госдума сегодня, 27 января, в первом чтении одобрила законопроект, который дает право отключать мобильный и стационарный интернет, а также телефонную связь, передает РБК.  Поправки в...
 Расследование гибели новорожденного в роддоме Ростова взял на контроль Бастрыкин
Расследование причин гибели новорожденного в роддоме Ростова-на-Дону в декабре 2025 года взял на личный контроль глава СК России Александр Бастрыкин. Мать ребенка настаивает на том, что смерть наступила в...
Вузы Волгограда не отменят бакалавриат и магистратуру с 1 сентября

29.01.2026 12:50

29.01.2026 12:50


В Госдуме РФ внесли ясность в появившуюся ранее информацию о массовом переходе вузов на новую модель обучения. 

Напомним, ранее сообщалось об одновременной отмене бакалавриата и магистратуры в вузах России и замене этих форм обучения на базовое и специализированное высшее образование. Депутат Госдумы Ксения Горячева уточнила, что нововведения коснутся ограниченного количества высших учебных заведений, чтобы реформы не стали неожиданностью для образовательной системы. 

Как выяснило ИА «Высота 102», волгоградские вузы в пилотный список не входят. И в новом учебном году в них будут действовать прежние формы обучения. 

Между тем, по словам депутата, новая модель предусматривает базовое высшее образование продолжительностью от четырех до шести лет в зависимости от специальности, а также специализированное высшее образование сроком от одного до трех лет, которое фактически станет обновленным форматом магистратуры с профессиональными, управленческими и исследовательскими направлениями.

13:04
Замминистра Стасишин открыл новую дорогу на юге ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
13:02
Стоимость ТО газового оборудования в Волгоградской области увеличится с 1 мартаСмотреть фотографии
12:50
Вузы Волгограда не отменят бакалавриат и магистратуру с 1 сентябряСмотреть фотографии
11:20
Автобус №41а пустят по новой дороге на Родниковой долине в центр ВолгоградаСмотреть фотографии
11:20
Волгоградскую компанию обязали выплатить 87 млн за нефтяные озераСмотреть фотографии
10:59
На трассе под Волгоградом погиб водитель слетевшей в кювет «Лады»Смотреть фотографии
10:12
Вузы отменят бакалавриат и магистратуру в новом учебном годуСмотреть фотографии
10:03
Волгоградский студент рассказал о плюсах целевого обучения на специалиста ЖКХСмотреть фотографии
10:00
В волгоградских «Магнитах» проверят цены на масло, сахар и мукуСмотреть фотографии
09:34
Бригады МБУ «Северное» в круглосуточном режиме освобождают Волгоград от лишнего снегаСмотреть фотографии
09:27
Замглавы Минстроя РФ Стасишин прибыл в Волгоград с рабочим визитомСмотреть фотографии
09:13
В город Волгоградской области прибыла мобильная приемная ПрезидентаСмотреть фотографии
08:55
В Ростове подросток отправил в нокаут одноклассницуСмотреть фотографии
08:47
Размер пособий для безработных волгоградцев вырастет с 1 февраляСмотреть фотографии
07:47
Волгоградцы старше 80 лет получат в феврале повышенные пенсииСмотреть фотографии
07:43
Волгоградцы смогут попасть к терапевту в течение сутокСмотреть фотографии
07:33
Волгоград переименуют в Сталинград 2 февраляСмотреть фотографии
07:30
Минобороны России за ночь сбило девять украинских БПЛАСмотреть фотографии
07:03
В Волгограде и области отменена трехчасовая беспилотная опасностьСмотреть фотографии
06:56
Штормовое предупреждение объявили в Волгоградской области 29 январяСмотреть фотографии
06:46
Надзор за экс-заключенными хотят усилить в Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:39
Волгоградским работодателям напомнили о больничных выплатах уволенным сотрудникамСмотреть фотографии
06:29
В Волгоградской области создали единый сервис для инвесторовСмотреть фотографии
06:06
В Волгоградской области объявлена беспилотная опасность 29 январяСмотреть фотографии
21:37
Огурцы с помидорами резко подорожали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:02
Гало на юге Волгограда попало в объектив фотографаСмотреть фотографии
20:30
Цены на все виды топлива взлетели в Волгограде и областиСмотреть фотографии
19:59
Волгоградец Кирилл Киватцев вышел во второй круг турнира в ЕгиптеСмотреть фотографии
19:33
Волгоградец забил до смерти мать-пенсионеркуСмотреть фотографии
19:19
Глава СК озаботился судьбой ветхого дома на севере ВолгоградаСмотреть фотографии
 