«Проберет до костей»: морозы до -32 со снежным штормом идут на Волгоградскую область





В ГУ МЧС по Волгоградской области предупредили об аномальных морозах в период со 2 по 7 февраля. В эти дни среднесуточная температура воздуха в регионе ожидается ниже среднедекадной нормы на 10-15º.

По данным Волгоградского ЦГМС, уже завтра, 2 февраля, в некоторых северных районах региона температура воздуха ночью может опуститься до -27 градусов. В регионе ожидаются также мокрый снег, снег, гололедица, снежные накаты и сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду. Такая же погода прогнозируется и 3 февраля. А в ночь на 4 февраля местами ночные температуры могут опуститься до -32 градусов.



В Волгограде температура также будет постепенно понижаться. В понедельник в областном центре днем будет до -11, ночью – до -17. Осадки в понедельник не ожидаются. Сильный снег пройдет в ночь на 3 февраля. А 4 февраля в Волгограде похолодает ночью до -23 градусов. Днем ожидается от -15 до -17.