Замминистра Стасишин открыл новую дорогу на юге Волгограда«Сверху» дали «зелёный свет»: волгоградцы рассказали о нежелании проверяющих приглушить снегогенераторы на Горной полянеВ Александро-Невском соборе Крещение встретили сотни волгоградцев: фотоВ Волжском в январе резко вырастет плата за отоплениеРегиональные выплаты после терактов ВСУ планируют утвердить в Волгограде

Как в Волгограде открывали дорогу к «Долине» и над чем пошутил замминистра Стасишин

«Хочется счастья. Долгожданного и желанного»: как сложилась судьба знаменитого оператора, снявшего хронику Сталинградской битвы

«Будешь психом или сядешь»: 18-летнего волгоградца отправили в СИЗО за потасовку в школе 3-летней давности

 Мишустин: в России в 2025 году введен блок законов по соцзащите бойцов СВО
В 2025 году «Единая России» инициировала пакет законов, защищающий права защитников Отечества. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с депутатами партии.  – Среди предложений, уже ставших...
 Госдума одобрила законопроект о праве ФСБ временно отключать стационарный интернет
Госдума сегодня, 27 января, в первом чтении одобрила законопроект, который дает право отключать мобильный и стационарный интернет, а также телефонную связь, передает РБК.  Поправки в...
Мишустин: в России в 2025 году введен блок законов по соцзащите бойцов СВО

В 2025 году «Единая России» инициировала пакет законов, защищающий права защитников Отечества. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с депутатами партии. 

– Среди предложений, уже ставших законами, – возможность близким участников специальной военной операции взять дополнительный отпуск при необходимости, – отметил премьер-министр. 

Также он напомнил, что кабмин поддержал решение о бесплатном проезде к месту проведения военно-врачебной экспертизы для всех военнослужащих. Кроме того, дети военнослужащих получили право на сохранение льгот при достижении ими 18 лет и по окончании школы до начала следующего учебного года в колледже или вузе.

Помимо этого, участников СВО и членов их семей освободили от уплаты госпошлины по обращениям в суд и при получении пенсии при потере кормильца. 

