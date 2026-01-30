Мишустин: в России в 2025 году введен блок законов по соцзащите бойцов СВО





В 2025 году «Единая России» инициировала пакет законов, защищающий права защитников Отечества. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с депутатами партии.

– Среди предложений, уже ставших законами, – возможность близким участников специальной военной операции взять дополнительный отпуск при необходимости, – отметил премьер-министр.

Также он напомнил, что кабмин поддержал решение о бесплатном проезде к месту проведения военно-врачебной экспертизы для всех военнослужащих. Кроме того, дети военнослужащих получили право на сохранение льгот при достижении ими 18 лет и по окончании школы до начала следующего учебного года в колледже или вузе.

Помимо этого, участников СВО и членов их семей освободили от уплаты госпошлины по обращениям в суд и при получении пенсии при потере кормильца.