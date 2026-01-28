Главное

На Тулака возводят микрорайон с огромным парком«Сверху» дали «зелёный свет»: волгоградцы рассказали о нежелании проверяющих приглушить снегогенераторы на Горной полянеВ Александро-Невском соборе Крещение встретили сотни волгоградцев: фотоВ Волжском в январе резко вырастет плата за отоплениеРегиональные выплаты после терактов ВСУ планируют утвердить в Волгограде

«Будешь психом или сядешь»: 18-летнего волгоградца отправили в СИЗО за потасовку в школе 3-летней давности

168 пробоин и следы запекшейся крови: найденная в Сталинграде шинель помогла узнать о подвиге генерала Глазкова

Опасные связи: экс-главред «Маяка» Котово получила 8 лет колонии за взятку от олигарха Качуровского

 Госдума одобрила законопроект о праве ФСБ временно отключать стационарный интернет
Госдума сегодня, 27 января, в первом чтении одобрила законопроект, который дает право отключать мобильный и стационарный интернет, а также телефонную связь, передает РБК.  Поправки в...
 Расследование гибели новорожденного в роддоме Ростова взял на контроль Бастрыкин
Расследование причин гибели новорожденного в роддоме Ростова-на-Дону в декабре 2025 года взял на личный контроль глава СК России Александр Бастрыкин. Мать ребенка настаивает на том, что смерть наступила в...
Экс-главного инженера Концессий Лебедева просят приговорить к 8,5 годам за гибель людей на КНС

Расследования 28.01.2026 11:18
28.01.2026 11:18


Прокуратура просит приговорить к 8,5 годам в колонии – поселении бывшего главного инженера ООО «Концессии водоснабжения» Дмитрия Лебедева по делу о гибели шести человек на КНС-4 в Красноармейском районе. Прения сторон прошли сегодня, 28 января, в районном суде.

- Государственное обвинение просило суд признать Лебедева виновным в инкриминируемых деяниях и назначить ему наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с запретом на 3 года заниматься деятельностью по организации и контролю работ в области охраны труда, работ, связанных с повышенной опасностью в местах вредных и опасных производственных факторов, - сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина.

Напомним, что Дмитрий Лебедев обвиняется по двум статьям УК РФ: ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека) и ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц).

Согласно материалам дела, будучи должностным лицом он не обеспечил исправной работы приточно-вытяжной вентиляции в помещении приемного отделения КНС № 4, в связи с чем образовалась токсичная и взрывоопасная газовоздушная смесь канализационных газов. Первым скончался работник, который прибыл для устранения неисправности. Он отравился газовоздушной смесью.

После этого Лебедев дал указание не имеющим допуска для выполнения строительных работ по установке вентиляторов подчиненным, в обязанности которых также не входил данный вид деятельности, установить вытяжной вентилятор в условиях воздействия на них токсичных и взрывоопасных газов.

- Исполняя незаконное указание Лебедева, 6 июля 2024 года пятеро работников при отсутствии системы по контролю за содержанием кислорода, токсичных и взрывоопасных газов приступили к монтажу. В результате произошел взрыв газовоздушной смеси горючих канализационных газов, из-за которого работники погибли, - сообщила Черединина.

Дмитрий Лебедев уволился из Концессий по собственному желанию 20 июня 2025 года.


12:33
Нападающий Максим Кондратьев перешёл в «Ротор-2»Смотреть фотографии
12:08
В Волгоградской области увеличат число обязательных вакансий для инвалидовСмотреть фотографии
11:56
Участник СВО из Волгоградской области получил землю после обращения к ГенпрокуроруСмотреть фотографии
11:35
Пробные выходные рейсы электрички Волжский-Волгоград назначили на 31 январяСмотреть фотографии
11:35
Стартовала продажа абонементов на матчи «Ротора» веснойСмотреть фотографии
11:25
Выплаты за ущерб от БПЛА утвердили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:21
Бочаров оценил работу МВД Волгоградской области за 2025 годСмотреть фотографии
11:18
Экс-главного инженера Концессий Лебедева просят приговорить к 8,5 годам за гибель людей на КНССмотреть фотографии
10:46
Жительница Волгоградской области выиграла миллион по билету из мусоркиСмотреть фотографии
10:33
НИИТОН Саратовского медуниверситета внедряет инновационный метод лечения суставов — SVF-терапиюСмотреть фотографии
10:32
В Волгограде водитель иномарки пострадал, врезавшись в домСмотреть фотографии
10:16
Волгоградцев предупредили о пике магнитной бури вечером 28 январяСмотреть фотографии
10:11
Бочаров создал новый штаб в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:47
Житель Ростова получил срок за угрозы президенту в соцсетяхСмотреть фотографии
09:19
Волгоградцам рассказали о новых правилах обучения в автошколах с 1 мартаСмотреть фотографии
08:44
Первую и Вторую продольные в Волгограде отремонтируют за миллиард рублейСмотреть фотографии
08:15
Боинг-737 из Москвы улетел в Саратов вместо ВолгоградаСмотреть фотографии
08:09
Росавиация сняла 12-часовой запрет на полеты в Волгограде и областиСмотреть фотографии
08:07
В Волгоградской области 12 часов действовала угроза атак БПЛАСмотреть фотографии
07:48
МЧС объявило о ближайшей погодной угрозе в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:29
Украинский БПЛА сбит 28 января над Волгоградской областьюСмотреть фотографии
07:17
Соцвыплаты волгоградским инвалидам и ветеранам повысят с 1 февраляСмотреть фотографии
06:26
Волгоградцам рассказали о причинах блокировки денежных переводовСмотреть фотографии
06:06
Волгоградцев будут лечить от гриппа по новому стандарту МинздраваСмотреть фотографии
05:52
Пожар на складах в Волгограде локализован на площади 1500 кв.м.Смотреть фотографии
23:47
Опубликованы видео и фото горящего рынка на Тулака в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
23:27
ГАИ перекрыла дороги возле горящего рынка в ВолгоградеСмотреть фотографии
22:57
Площадь пожара на складе в Волгограде увеличилась до 1500 кв. метровСмотреть фотографииCмотреть видео
22:43
1000 кв. метров в огне: в Волгограде горит склад стройматериаловСмотреть фотографииCмотреть видео
21:24
Фотограф заснял световые столбы в небе над южной окраиной ВолгоградаСмотреть фотографии
 