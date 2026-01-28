Прокуратура просит приговорить к 8,5 годам в колонии – поселении бывшего главного инженера ООО «Концессии водоснабжения» Дмитрия Лебедева по делу о гибели шести человек на КНС-4 в Красноармейском районе. Прения сторон прошли сегодня, 28 января, в районном суде.

- Государственное обвинение просило суд признать Лебедева виновным в инкриминируемых деяниях и назначить ему наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с запретом на 3 года заниматься деятельностью по организации и контролю работ в области охраны труда, работ, связанных с повышенной опасностью в местах вредных и опасных производственных факторов, - сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина.

Напомним, что Дмитрий Лебедев обвиняется по двум статьям УК РФ: ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека) и ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц).

Согласно материалам дела, будучи должностным лицом он не обеспечил исправной работы приточно-вытяжной вентиляции в помещении приемного отделения КНС № 4, в связи с чем образовалась токсичная и взрывоопасная газовоздушная смесь канализационных газов. Первым скончался работник, который прибыл для устранения неисправности. Он отравился газовоздушной смесью.

После этого Лебедев дал указание не имеющим допуска для выполнения строительных работ по установке вентиляторов подчиненным, в обязанности которых также не входил данный вид деятельности, установить вытяжной вентилятор в условиях воздействия на них токсичных и взрывоопасных газов.

- Исполняя незаконное указание Лебедева, 6 июля 2024 года пятеро работников при отсутствии системы по контролю за содержанием кислорода, токсичных и взрывоопасных газов приступили к монтажу. В результате произошел взрыв газовоздушной смеси горючих канализационных газов, из-за которого работники погибли, - сообщила Черединина.

Дмитрий Лебедев уволился из Концессий по собственному желанию 20 июня 2025 года.





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!