В Волгограде и области ввели особый режим из-за погоды





В Волгограде и Волгоградской области введен особый режим работы энергетиков в связи с ухудшением погодных условий. В регионе сейчас фиксируются сильный гололед, мокрый снег с дождем. По данным Россетти Юг, в ликвидации нештатных ситуаций на энергообъектах задействованы 10 бригад: 37 специалистов и 13 единиц спецтехники. Подготовлены 15 резервных источников электроснабжения суммарной мощностью порядка 9 МВт. На особом контроле находятся социально значимые и инфраструктурные объекты.

Ранее сообщалось об обледенении проводов в Камышинском и Дубовском районах. В Палласовском районе, по сообщению местных властей, также фиксируются проблемы с электроснабжением в сельских поселениях.



Фото Россети Юг



