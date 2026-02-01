Главное

По современным стандартам: в Волгограде модернизируют ключевые энергообъектыЗамминистра Стасишин открыл новую дорогу на юге Волгограда«Сверху» дали «зелёный свет»: волгоградцы рассказали о нежелании проверяющих приглушить снегогенераторы на Горной полянеВ Александро-Невском соборе Крещение встретили сотни волгоградцев: фотоВ Волжском в январе резко вырастет плата за отопление

Актуально

Как в Волгограде открывали дорогу к «Долине» и над чем пошутил замминистра Стасишин

«Хочется счастья. Долгожданного и желанного»: как сложилась судьба знаменитого оператора, снявшего хронику Сталинградской битвы

«Будешь психом или сядешь»: 18-летнего волгоградца отправили в СИЗО за потасовку в школе 3-летней давности

Федеральные новости

 В России непроизводителям запретили экспортировать бензин до лета
31 января правительство России сообщило о введении на полгода запрета на экспорт бензина, дизеля и другого топлива для тех, кто не занимается производством этой продукции.  ...
 Мишустин: в России в 2025 году введен блок законов по соцзащите бойцов СВО
В 2025 году «Единая России» инициировала пакет законов, защищающий права защитников Отечества. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с депутатами партии.  – Среди предложений, уже ставших...
Общество

В центре Волгограда появилась казахская юрта

Общество 01.02.2026 20:03
0
01.02.2026 20:03


Сегодня, 1 февраля, в ЦПКиО Волгограда открылась традиционная казахская юрта. Юрта приехала из Казахстана, ее установка — подарок казахской общине Волгоградской области от известных земляков, а также почетного консула Республики Казахстан в Волгограде  Василия Кияева, рассказали в администрации парка.


Внутри будут располагаться предметы мебели и быта, традиционные костюмы, музыкальные инструменты. Казахская юрта откроется в конце марта.

Здесь планируют  проводить экскурсии и  благотворительные мероприятия. Объект получил название «ДоброЮрта».

Фото ЦПКиО

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
01.02.2026 21:46
Общество 01.02.2026 21:46
Комментарии

0
Далее
Общество
01.02.2026 21:04
Общество 01.02.2026 21:04
Комментарии

0
Далее
Общество
01.02.2026 20:34
Общество 01.02.2026 20:34
Комментарии

0
Далее
Общество
01.02.2026 20:03
Общество 01.02.2026 20:03
Комментарии

0
Далее
Общество
01.02.2026 19:09
Общество 01.02.2026 19:09
Комментарии

0
Далее
Общество
01.02.2026 18:40
Общество 01.02.2026 18:40
Комментарии

0
Далее
Общество
01.02.2026 18:25
Общество 01.02.2026 18:25
Комментарии

0
Далее
Общество
01.02.2026 17:36
Общество 01.02.2026 17:36
Комментарии

0
Далее
Общество
01.02.2026 16:58
Общество 01.02.2026 16:58
Комментарии

0
Далее
Общество
01.02.2026 16:45
Общество 01.02.2026 16:45
Комментарии

0
Далее
Общество
01.02.2026 16:28
Общество 01.02.2026 16:28
Комментарии

0
Далее
Общество
01.02.2026 15:31
Общество 01.02.2026 15:31
Комментарии

0
Далее
Общество
01.02.2026 14:53
Общество 01.02.2026 14:53
Комментарии

0
Далее
Общество
01.02.2026 14:31
Общество 01.02.2026 14:31
Комментарии

0
Далее
Общество
01.02.2026 14:11
Общество 01.02.2026 14:11
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:46
Энергетики освободили закованные в лед провода в районе Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:25
Под Волгоградом 31-летний мужчина обворовал храмСмотреть фотографии
21:04
Защитник Сталинграда Валентин Тимофеев отметил 101-й день рожденияСмотреть фотографии
20:34
Новый год – в октябре, весна – с начала января: как торговые сети ради продаж манипулируют эмоциями волгоградцевСмотреть фотографии
20:03
В центре Волгограда появилась казахская юртаСмотреть фотографии
19:23
Волгоградские ватерполистки выиграли один матч у «Дианы»Смотреть фотографии
18:40
В Волгоградской области готовятся к погодному армагеддонуСмотреть фотографии
18:25
Экс-депутат гордумы устроился на новую работу в облкомспортаСмотреть фотографии
17:36
«Проберет до костей»: морозы до -32 со снежным штормом идут на Волгоградскую областьСмотреть фотографии
16:58
Бочаров поздравил Патриарха Кирилла со значимой датойСмотреть фотографии
16:45
«Жалкая толпа бредет к своему последнему пристанищу»: как в спасшемся от оккупации районе Сталинграда появился лагерь для фашистовСмотреть фотографии
16:28
В Волгограде силовики нагрянули в караоке-барыСмотреть фотографии
15:54
14-летний судимый волгоградец обнес с другом спортмагазинСмотреть фотографииCмотреть видео
15:31
В Волгоградской области десятки сел остались без света из-за ледяного дождяСмотреть фотографии
14:53
Волгоградцы вторую неделю сидят без воды из-за ЧП в квартире покойникаСмотреть фотографии
14:31
«Это диверсия»: участники СВО выступили против реорганизации хуторской школы в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
14:11
В части саратовских школ отменены уроки из-за грядущих морозовСмотреть фотографии
13:29
Ватерполисты «Спартака» дважды победили «Восток-2»Смотреть фотографии
13:08
«Настоящий рай для перфекциониста»: волгоградский каллиграф превращает буквы в произведение искусстваСмотреть фотографии
12:45
Волгоградского журналиста Вячеслава Ященко* Минюст признал иноагентомСмотреть фотографии
12:10
В Волгограде и области ввели особый режим из-за погодыСмотреть фотографии
11:59
Жуткий момент столкновения УАЗ с поездом Москва-Волгоград попал на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
11:22
Волгоградский теннисист Киватцев остановился в шаге от финалаСмотреть фотографии
11:00
23-летний волгоградец погиб в протаранившей столбы Ладе ПриореСмотреть фотографии
09:55
Дорожало не всё: за что волгоградцы платили меньше в 2025 годуСмотреть фотографии
09:41
Пособия 219 тысячам волгоградцев проиндексируют с 1 февраляСмотреть фотографии
09:18
В двух районах Волгоградской области «остекленели» линии электропередачСмотреть фотографии
07:49
Судьбы арестованных главы облкомприроды и его бывшего зама решат в Москве в один деньСмотреть фотографии
06:48
Центральный парк Волгограда лишился колеса обозренияСмотреть фотографии
06:25
В Волгоградской области 1 февраля открыли трассу Р-228Смотреть фотографии
 