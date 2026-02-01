В центре Волгограда появилась казахская юрта

Сегодня, 1 февраля, в ЦПКиО Волгограда открылась традиционная казахская юрта. Юрта приехала из Казахстана, ее установка — подарок казахской общине Волгоградской области от известных земляков, а также почетного консула Республики Казахстан в Волгограде Василия Кияева, рассказали в администрации парка.
Внутри будут располагаться предметы мебели и быта, традиционные костюмы, музыкальные инструменты. Казахская юрта откроется в конце марта.
Здесь планируют проводить экскурсии и благотворительные мероприятия. Объект получил название «ДоброЮрта».
Фото ЦПКиО