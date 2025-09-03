Расследования

В суд Волжского поступило скандальное дело о конфискации имущества экс-судьи из Адыгеи

03.09.2025
В Волжский городской суд Волгоградской области поступило дело об экономическом положении бывшего председателя Верховного суда Адыгеи Аслана Тархова и его сына Рустема Тархова - бывшего председателя Прикубанского районного суда города Краснодара. Об этом V102.RU сообщил заместитель руководителя объединенной  пресс-службы судов Волгоградской области Александр Тюменцев. 

Дата первого заседания пока не назначена. 

Напомним, что о передаче этого резонансного дела в Волгоградскую область в целях объективного разбирательства и предотвращения вмешательства сторон в процесс ранее принял 12 августа Четвертый кассационный суд общей юрисдикции.

Истцом выступает Генпрокуратура РФ, которая добивается обращения в доход государства более 100 объектов недвижимости, принадлежащих бывшему председателю Верховного суда Адыгеи Тархову, членам его семьи и доверенным лицам.  Стоимость имущества оценивается в 2,5 миллиарда рублей. 

По данным «Коммерсантъ», претензии к Аслану Тархову и его родственникам у прокуратуры возникли по итогам мероприятий, проводимых на основании закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, их доходам». Надзорное ведомство считает, что  Аслан Тархов, возглавлявший ВС Адыгеи с 1998 по 2019 год, за счет коррупционных схем приобрел активы стоимостью свыше 2,5 млрд руб.

При этом, как сообщается, судья скрывал свое истинное материальное положение, которое, по данным прокуроров, никак не могло быть достигнуто за счет ежемесячного денежного вознаграждения. Для сокрытия незаконного обогащения дорогостоящие объекты недвижимости оформлялись на родственников и подконтрольных лиц. 

