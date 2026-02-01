









В Волгоградской области камера уличного видеонаблюдения зафиксировала жуткий момент столкновения УАЗ с поездом Москва-Волгоград. На кадрах видно, как после удара автомобиль вылетел за железнодорожные пути, а из кабины в буквальном смысле слова выпали два человека.

По данным ГУ МВД по Волгоградской области, в аварии пострадал один человек. Его состояние уточняется в облкомздраве.



Напомним, происшествие случилось 31 января в 11-29 ч. на ж/д переезде между станциями Бударино и Разъезд 782 км в Новоаннинском районе Волгоградской области. Автомобиль выехал на переезд перед приближающимся поездом №16 сообщением Москва-Волгоград. Машинист применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось.



Видео Новоаннинский сегодня t.me

