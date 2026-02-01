



Все чаще горожане замечают, как ускоряется современная жизнь. В череде рабочих задач и горящих сроков, списках бытовых дел и покупок, уведомлениях от банков и сообщений из родительских чатов дни, недели и месяцы проскальзывают со скоростью раскрученной карусели. На повышенные обороты в наши дни выходят и торговые сети. Если каких-то пять-десять лет назад первые новогодние «ласточки» порхали по прилавкам в начале декабря, то сегодня калейдоскоп из мишуры, елочных игрушек и подарков падает на полки мертвым грузом едва ли не с середины осени. Зачем предприниматели ускоряют привычный ритм жизни, корреспонденты ИА «Высота 102» спросили у профессионалов.

Смена декораций в торговых сетях Волгограда происходят буквально молниеносно. Еще вчера витрины магазинов ломились от товаров для школьников, а сегодня все продавцы начали разом готовиться к Новому году. Пройдут новогодние каникулы, горожане понесут елки к мусорным бакам, и магазины вновь предложат покупателям универсальную приманку – скоро весна! Зарядись ею уже сейчас.

- С точки зрения маркетинга подобные шаги на опережение вполне понятны и логичны, ведь перед продавцами стоит задача выполнить план и не просто выполнить, а перевыполнить его, - рассказывает маркетолог Анастасия Косарева. – Что для этого делают торговые сети? В первую очередь создают искусственный спрос на новогодние товары, а далее – на подарки к 23 февраля и 8 марта. За основу выполнения/перевыполнения плана в этом случае выбирают эмоцию, радость, давно забытое предвкушение волшебства и чуда. Ни для кого не секрет, что каждый взрослый человек - в душе ребенок. К тому же, все мы обладаем неким стадным чувством – на этом основана реклама и яркие фонарики вокруг нее. Нам продают не сам продукт, а эмоцию от его приобретения.





За вечным праздником на витринах волгоградских магазинов, предполагает специалист, кроется также желание отвлечь покупателя от тревожных мыслей и ощущения неопределенности.

- Думаю, отчасти столь раннее начало подготовки к праздникам связано с желанием сбавить градус напряжения, отвлечь людей от их повседневных забот и проблем, а также добавить радости в повседневную гонку, - рассуждает маркетолог. – Согласитесь, что после тяжелого рабочего дня незапланированная покупка – пускай, это будет даже небольшая и, скорее всего, ненужная нам безделушка - способна ненадолго поднять настроение.

"Мы не успеваем проживать моменты"

Впрочем, пестрящая мишура в начале октября не всегда вызывает у горожан однозначный эффект, убеждена психолог Яна Павлоцкая. Не успевая проживать момент и насладиться им в полной мере, загнанный ритмом человек еще сильнее ощущает давление времени.

- Для торговых сетей на первом месте стоят продажи, поэтому Новый год с разноцветными огоньками может начаться хоть в октябре, - рассуждает кандидат психологических наук. - А у рядового покупателя такая спешка провоцирует тревожность, усиление чувства цейтнота, сомнения в своей компетентности и снижение уверенности в себе. И это бонусом к неосознанным покупкам и ненужным вещам в доме.





Волгоградцам, которые легко поддаются магии предновогоднего «джингл белса» и весенней сказки накануне 8 марта советуют остановиться и перед заполнением корзины подумать – действительно ли эти товары нужны мне прямо сейчас?

- Важно не просто заметить манипуляцию нашим сознанием, но и выйти из гонки, посмотрев на нее со стороны, - настаивает Яна Павлоцкая. – Мне действительно нужно двигаться в том направлении, куда мчит этот поезд с криками: «Успей», «Ты должен!», «Последний день!»? Важный признак настоящей психологической зрелости – когда правила жизни задают не люди извне, а вы сами!

На каких чувствах горожан играют во время известных «черных пятниц», корреспонденты ИА «Высота 102» рассказывали в отдельном материале.

Фото Павла Мирошкина