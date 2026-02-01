



«Сталинградская битва заканчивается. По унылым проселочным дорогам в Бекетовку тянутся бесконечные колонны пленных. Нет, они не идут, они плетутся, едва волоча ноги, обмотанные в рвань «из теплого лохмотья" или обвязанные соломой. Куда девалась прежняя спесь… Согнутые в три погибели фигуры «завоевателей» обернуты последним награбленным имуществом, разноцветным тряпьем, ковриками, мешками, войлоком и детскими одеялами… Жалкая толпа бредет к своему последнему пристанищу – лагеря для военнопленных». Так финальные эпизоды битвы на Волге вспоминал председатель Сталинградского городского комитета обороны Алексей Чуянов. О последних днях некогда прославленной 6-й армии в Сталинграде и воспоминаниях сталинградцев, переживших в те дни настоящую бурю эмоций, - в материале ИА «Высота 102».

Дея Вразова родилась незадолго до начала Великой Отечественной войны. В Бекетовке она пережила Сталинградскую битву. В отдаленном от центра микрорайоне она живет и сейчас, изучая и с трепетом собирая его историю в общую картину.

- К сожалению, в наши дни в Сети появляется не только официальная историческая информация, но и масса домыслов, - сетует Дея Вразова. – Например, что Бекетовку никогда не бомбили. Действительно во время Сталинградской битвы в городе были оккупированы шесть из семи существовавших районов. Врагу никогда не был сдан только Кировский. Однако первая бомба на Сталинградскую электрическую станцию упала на пятый день войны – 26 июня 1941-го. К счастью, в тот день обошлось без жертв. А вот 1 ноября 1941-го четыре сброшенные бомбы около детсада, у фабрики-кухни и у железной дороги убили 72 человека, включая 12 детей. На месте первого взрыва я установила пятиметровый поклонный крест...





Из воспоминаний Чуянова от 31 января 1943 года:

Ранним утром мне в Красноармейск позвонил по «ВЧ» генерал-лейтенант Шумилов. Радостный и возбужденный, он сказал:

- Дела идут к завершению. Приезжайте быстрее в Военный совет армии, будем принимать капитуляцию фельдмаршала. Эта «птичка» теперь уже от нас не уйдет.

Звонил Бурмаков – командир 38-й мотострелковой бригады – и доложил, что штаб Паулюса блокирован, он вскоре будет в наших руках!

- Откуда взялся фельдмаршал? – спросил я. – Ведь Паулюс только генерал-полковник!

- Мы тоже так считали, - ответил Михаил Степанович. – Но, оказывается, 30 января Гитлер возвел его в фельдмаршалы и уже передал об этом по радио. Только, видно, Паулюс не будет еще иметь жезла и дубовых листков…

В день, когда в центре пораженного войной города пленили фельдмаршала Паулюса, к Бекетовке, деревянным баракам, потянулись длинные, казалось, бесконечные колонны немцев. Вид оборванных, с трудом передвигающихся да и вовсе едва стоявших на ногах фашистов вызывал у горожан разные чувства. Дея Вразова, тогда еще двухлетняя девчушка, к примеру, вспоминает свой искренний детский страх.

- Мы жили в бараках чуть выше тех, в которые селили военнопленных. И вот при встрече с ними, полуживыми, оборванными и посеревшими, я, как ребенок, испытывала страх. Наверное, малыш в таком возрасте и не может воспринимать эту ситуацию иначе, - рассуждает волгоградская «бабушка-поисковик». – А вот моя знакомая вспоминала, как детьми с крыши дома они видели огненную змею. Сначала я не восприняла эту историю всерьез, но после задумалась. Скорее всего, за загадочную «змею» они приняли огненную ленту, захватившую Волгу в свои объятия после разлива горящей нефти. Была и вторая трагическая змея войны. Та самая вереница пленных…

Из воспоминаний Алексея Чуянова:

Сегодня Вальтер Ульбрихт в своей речи по радио рассказал немецкому народу правду о битве на Волге. Вот некоторые выдержки из его речи:

- Я был в Сталинграде… Гитлер утверждал, что этот большой город на Волге занят германскими войсками. Это была ложь. Даже главное командование гитлеровских вооруженных сил вынуждено было согласиться с тем, что германские войска здесь окружены. В настоящее время этот «котел», наконец, ликвидирован. Ломая себе руки, Гитлер завопил: «Паулюс, Паулюс, верни мне мои дивизии!





С годами история, не только поразившая детское воображение, но и навсегда врезавшееся в память, не превратилась в черно-белый негатив. Напротив, изучению событий, участницей которых была и она сама, Дея Вразова посвятила не один год жизни.

- Один из мальчишек лет 10-12 стоял напротив колонны пленных немцев и думал о том, что он – гордый и непобедимый сын Сталинграда! – с трепетом в голосе говорит волгоградка. – Такие слова дети, пожалуй, могли сказать только здесь – в Кировском районе, который воины знаменитой 64-й Армии защитили от оккупации.

Из воспоминаний Алексея Чуянова:

Характерная, я бы сказал, трагикомическая деталь. Звонили от Рокоссовского, просили принять меры к розыску исчезнувших то ли у Паулюса, то ли у Шмидта зажигалки и расчески! Черт подери! Без сожалению оставили свое битое войско, словом о нем не вспомнили, а вот, видите ли, где-то потеряли свою расческу и зажигалку с «прыгающим чертиком» и требуют их найти. Михаил Сергеевич Шумилов, когда я позвонил ему об этом, сообщил, что расческу нашли, а вот зажигалка с «прыгающим чертиком» как в воду канула. Вот и ищи ее. Но я не очень стараюсь. Обойдутся без зажигалки, спички дадут!

Фото музея-заповедника "Сталинградская битва"