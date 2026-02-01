Пособия 219 тысячам волгоградцев проиндексируют с 1 февраля





С 1 февраля 219 тысяч волгоградцев начнут получать проиндексированную ежемесячную денежную выплату. Увеличится и стоимость набора социальных услуг, напомнили в волгоградском отделении Соцфонда.







ЕДВ в новом пересчете получат граждане с инвалидностью, ветераны боевых действий, участники Великой Отечественной войны, Герои России, Герои Труда, жители блокадного Ленинграда, осажденного Сталинграда, чернобыльцы и некоторые другие категории граждан.







У федеральных льготников размер ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) вырастет на 5,6 %. Размер пособия зависит от того, получает ли гражданин набор социальных услуг в натуральном виде или в денежном эквиваленте.Вместе с ЕДВ с 1 февраля проиндексирована также стоимость набора социальных услуг (НСУ — государственная мера поддержки, включающая бесплатные лекарства, путёвки на санаторно-курортное лечение, проезд в электричках и междугороднем транспорте к месту лечения и обратно). Его стоимость c 1 февраля 2026 года составит 1825,25 рубля.