Пособия 219 тысячам волгоградцев проиндексируют с 1 февраля

У федеральных льготников размер ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) вырастет на 5,6 %. Размер пособия зависит от того, получает ли гражданин набор социальных услуг в натуральном виде или в денежном эквиваленте.
Вместе с ЕДВ с 1 февраля проиндексирована также стоимость набора социальных услуг (НСУ — государственная мера поддержки, включающая бесплатные лекарства, путёвки на санаторно-курортное лечение, проезд в электричках и междугороднем транспорте к месту лечения и обратно). Его стоимость c 1 февраля 2026 года составит 1825,25 рубля.